We Love Flamenco 2024: Fecha y programación completa de una de las ediciones más esperadas

La Presentación de We Love Flamenco 2024 vuellve a dar el pistoletazo de salida a la próxima temporada de moda flamenca. Para esta XII edición, la empresa organizadora GO! Eventos y Comunicación ha creado un nuevo formato diferente al que ya ideó en 2016 cuando un desfile colectivo de todas las firmas participantes sirvió de carta de presentación en el Hotel Santo Mauro de Madrid.

Ahora una exposición de trajes de flamenca y de inspiración sureña será el nuevo formato de presentación de We Love Flamenco y, a su vez, de la nueva campaña de moda flamenca, y es que cada uno de los 44 diseñadores participantes en la XII edición de la pasarela del sector mostrará un diseño de nueva creación en el Casino de la Exposición de Sevilla (Gta. San Diego, s/n), del 5 al 13 de diciembre.

Así, la exposición We Love Flamenco 2024, que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Sevilla a través del Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla, podrá visitarse en este emblemático lugar durante 9 días de 10 de la mañana a 6 de la tarde.

Laura Sánchez y Javier Villa han presentado este proyecto junto con el cartel anunciador de la XII edición de la pasarela, obra del ilustrador Carlos Buendía, de la mano de Minerva Salas, Primera Teniente de Alcalde y Delegada del Área de Cultura y Deporte.

Así es la nueva edición de We Love Flamenco

"Es un honor que por primera vez el Ayuntamiento de Sevilla apoye nuestra plataforma, es un hecho que realmente llevábamos esperando mucho tiempo y con el que pensamos que finalmente la ciudad reconoce que We Love Flamenco ya forma parte del calendario de la moda nacional e internacional", asegura Javier Villa, director de GO! Eventos y Comunicación."Teníamos que hacerlo, el desfile colectivo de presentación nos parecía una apuesta novedosa allá por el 2016. Tras haberlo celebrado en el Hotel Santo Mauro de Madrid, el Palacio de Las Dueñas y la Casa de Salinas, en Sevilla; la Gruta de las Maravillas de Aracena, el Convento de Santa Isabel y la Casa de Pilatos, también en Sevilla, y haber servido de referencia para el resto de plataformas, queríamos renovar este evento de presentación", afirma Laura Sánchez, directora de GO! Eventos.

"Además, tras el éxito de nuestra exposición Somos abril. Andalucía y sus fiestas a través de la Moda, vinos que este es un buen formato de proyección para la moda y la manera perfecta de presentar nuestra XII edición. Elevar los trajes de nuestros diseñadores a la categoría de obra de arte, es algo más que merecido, y es lo que vamos a poder ver del 5 al 13 de diciembre en el Casino de la Exposición de Sevilla", añade.

"El reclamo cultural y turístico que supone la moda flamenca y de inspiración sureña es algo obvio, y podrá hacerse fehaciente con esta exposición de más de cuarenta trajes representativos de lo que serán las tendencias que se escribirán el próximo enero en We Love Flamenco 2024".

Por su parte, Minerva Salas ha destacado que "la moda es una expresión artística de nuestra cultura y nuestras tradiciones y Sevilla es, sin duda, un referente en el sector. Desde el Ayuntamiento queremos impulsar el talento y el trabajo que vienen haciendo los diseñadores de nuestra tierra y apoyar a nuevos creadores". La delegada de Cultura ha destacado, por último, que "la moda es también arte, creación y cultura y así podremos disfrutarla en esta edición de We Love Flamenco".

Moda con nombre propio

El cartel de la XII edición de We Love Flamenco, obra del ilustrador Carlos Buendía, también ha supuesto un giro, pues no se trata de una alegoría, ni algo simbólico, sino que "hemos querido dar protagonismo a los verdaderos actores de esta historia", explican Javier y Laura, quienes ya preparan con ganas e ilusión junto a su equipo la que será la XII edición de We Love Flamenco.