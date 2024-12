We Love Flamenco 2025: La pasarela organiza el concurso Andalucía, destino de moda.

Más de 60 diseñadores de moda flamenca aspiran a alzarse finalistas de la undécima edición del Concurso de diseñadores noveles de We Love Flamenco, que este año cambia su nombre a Andalucía, Destino de Moda y propone a los participantes el desafío de imaginar un traje inspirado en los valores y la identidad cultural andaluza. El concurso, que por primera vez se ha convocado sin límitaciones geográficas ni de edad, ha recibido más de 80 candidaturas procedentes de toda España, y estrena este año un nuevo formato y un sistema de valoraciones.

Con la recta final del Concurso Andalucía, Destino de Moda calienta motores la XIII edición del salón de tendencias We Love Flamenco, que del 10 al 17 de enero marcará el estilo de la moda flamenca que veremos en las ferias, romerías y eventos culturales vinculados con el arte jondo en 2025. Helvetia Seguros, en su firme compromiso con las iniciativas sociales y culturales, revalida su compromiso con esta gran plataforma de promoción y premiumizacion de la moda flamenca, que regresa al Hotel Alfonso XIII de Sevilla, mostrando sobre la pasarela los primeros volantes y lunares del año de la mano de los creadores más influyentes de la escena.

Como ha explicado Javier Villa, director de Go Eventos y cofundador de We Love Flamenco, los 65 trabajos semifinalistas se exponen en una muestra abierta toda la ciudadanía en el espacio cultural Sala Helvetia, donde el público en general puede disfrutar de la frescura y la creatividad de las propuestas y votar por su favorito. Como novedad, en sus palabras, “la propuesta más votada por los visitantes conseguirá un accésit a la final del concurso, que tendrá lugar el 13 de enero a las 16:00 en el Hotel Alfonso XIII, dentro de los actos destacados de la próxima edición de We Love Flamenco”.

We Love Flamenco 2025: La pasarela organiza el concurso Andalucía, destino de moda. / Aníbal González

La lista de los 25 finalistas, elegidos por una comisión experta conformada por los veteranos diseñadores de moda del salón, se comunicará en los próximos días a través de las redes sociales de We Love Flamenco. El jurado de la Final del concurso Andalucía, Destino de Moda estará conformado por destacadas personalidades del diseño, la cultura y la comunicación de moda, presidido por la modelo, empresaria y presentadora de TV Laura Sánchez.

El Concurso Andalucía, Destino de Moda sigue consolidándose como una plataforma de referencia para los nuevos talentos del diseño flamenco y ha supuesto un espaldarazo para las carreras de diseñadores como la sevillana Inma Linares, Eloy Enamorado, Ventura o Daniel Robles, entre otros.

Entradas para We Love Falmenco 2025, ya a la venta

El Hotel Alfonso XIII volverá a convertirse en la sede del Salón de tendencias en moda flamenca We Love Flamenco, que cumple en 2025 13 ediciones y cuyas novedades serán presentadas en los próximos días.

Las entradas ya están a la venta a través de la web www.weloveflamenco.es