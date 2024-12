We Love Flamenco 2025: Todo lo que tienes que saber sobre la XIII edición de la pasarela de moda flamenca

Javier Villa y Laura Sánchez en la presentación del cartel de la XIII edición de We Love Flamenco, obra del ilustrador Carlos Buendía.

La moda flamenca ya ha comenzado la cuenta atrás. Si el desfile de la asociación Qlamenco se planteaba como antesala a la temporada flamenca, ahora, con la presentación de We Love Flamenco 2025 y todas las novedades de su XIII edición, el cronómetro se ha puesto en marcha. Sede oficial de la pasarela, que se celebra del 10 al 17 de enero de 2025, el Hotel Alfonso XIII ha acogido la presentación de todas las novedades de esta edición, así como la exhibición del nuevo cartel, obra del ilustaradr Carlos Buendía.

La moda flamenca no solo es un reflejo del arte y la cultura andaluza, sino también un sector en constante evolución que mezcla creatividad, artesanía y diseño de vanguardia. En este contexto, We Love Flamenco se presenta como una plataforma que no solo proyecta a los grandes nombres de la costura flamenca, sino que también abre sus puertas a nuevas generaciones de diseñadores. En 2025, el evento crece en volumen y ambición, prometiendo ser una cita ineludible para profesionales, amantes del arte jondo y visitantes de todas partes del mundo.

Con un calendario de ocho intensas jornadas de desfiles (este año se añade un día más al calendario), la pasarela reafirma su compromiso con la moda flamenca, la artesanía y el sello andaluz. Durante esta semana, el emblemático hotel sevillano será testigo de 39 desfiles que mostrarán más de 1.200 diseños inéditos, haciendo gala de la riqueza y diversidad que caracteriza a la moda flamenca.

El cartel de Carlos Buendía: Una oda a la cultura andaluza

Javier Villa y Laura Sánchez destapan el cartel de We Love Flamenco 2025, obra de Carlos Buendía. / José Luis Montero

El cartel de esta edición, titulado Alta Cultura, es obra de Carlos Buendía, reconocidísimo ilustrador de moda y responsable de anteriores carteles de la pasarela. En su cartel se muesta una imagen que retrata a ocho figuras femeninas, "ocho musas", que simbolizan las ocho provincias andaluzas, plasmadas con un estilo modernista que rinde homenaje al folclore y la arquitectura regionalista sin dejarse caer por los tópicos y los clichés. Las ocho musas de Buendía se represenatn en bloque, como si fuera la portada de una revista de moda de los años 40. Colocadas en una postura que recuerda a las estampas de Julio Romero de Torres, las mujeres de Buendía representan la inspiración flamenca y también la multiculturalidad, dejadno ver que la moda flamenca es alta costura basada en un traje regional. Según Buendía, esta obra reivindica el valor de la moda flamenca como un emblema de alta costura y arte popular. "El lujo español es Andalucía y es lo que he intentado representar en este cartel", explicaba.

Todas las novedades de We Love Flamenco 2025

Esta edición contará con los diseños de destacados nombres como El Ajolí, Pol Núñez y Carmen Acedo, así como las propuestas vanguardistas de José Hidalgo, Pedro Béjar, Pablo Retamero & Juanjo Bernal o Alicia Suárez. Además, VIVA by WLF (el 14 de enero) continuará siendo un espacio dedicado a la proyección de nuevos talentos, donde 12 firmas emergentes mostrarán su visión fresca y original de la moda flamenca.

El concurso de diseñadores noveles Andalucía Destino de Moda, que se celebrará el 13 de enero, estrena formato en esta edición. Más de 60 jóvenes creativos competirán por representar a través de un traje de flamenca los rasgos distintivos de las ocho provincias andaluzas, destacando el carácter identitario del folclore andaluz.

Presentación de la XIII de We Love Flamenco. / José Luis Montero

La sostenibilidad social y cultural será un pilar fundamental de esta edición. El programa incluye tres desfiles solidarios a beneficio de las Hermandades del Rocío de Huelva, Triana y Sevilla, así como una jornada infantil (el 15 de enero) dedicada a la ONG Save the Children. Asimismo, el desfile solidario de la Fundación Sandra Ibarra frente al Cáncer vuelve a ser uno de los momentos más emotivos, visibilizando la lucha contra la enfermedad con flamencura.

El 16 de enero se centrará en las firmas lideradas por mujeres, un homenaje a la contribución femenina en la moda flamenca. Según Laura Sánchez, codirectora del evento, "aunque el sector de la confección está feminizado, aún persisten desigualdades en la dirección de empresas, y esta jornada busca inspirar un cambio hacia una industria más equitativa y sostenible".

Este año, We Love Flamenco no se limita al Hotel Alfonso XIII. La agenda WLF 25 incluirá producciones audiovisuales en localizaciones icónicas como el Parque de María Luisa, destacando la belleza del patrimonio andaluz como telón de fondo de la moda flamenca. Además, se presentará el avance del Desfile Conmemorativo por el Día de Andalucía, un evento que promete ser un hito en la celebración de la identidad cultural andaluza.

Por otro lado, el concurso del Abanico Helvetia 2025 permitirá a diseñadores de toda Andalucía reinterpretar este complemento indispensable para la Feria de Abril y el Rocío. Los abanicos seleccionados serán elegidos por votación popular, asegurando que el público tenga un papel activo en la creación de las tendencias.