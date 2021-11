Black Friday 2021: El jersey de Mango que siempre se agota, 15 euros más barato.

Todas las temporadas pasa lo mismo en Mango, sacan este jersey gris de perlas y las mujeres lo compran como si no hubiera un mañana, de ahí que se agote sin parar (más que la camiseta negra de plumas) y que algunas todavía no tengamos uno en nuestros armarios. Ahora, en plena época de fichajes de Black Friday, Mango ha decidido incluir en sus descuentos el jersey que siempre se agota y ponerlo 15 euros más barato. Si todavía no habíamos asimilado los súper descuentos de los abrigos del Black Friday de Mango en los que sí merece la pena invertir, ahora que hemos visito que la firma ha rebajado 15 euros el jersey que siempre se agota estamos en shock.

En gris vigoré (como se lee en la descripción de la prenda), el jersey de Mango es la típica prenda calentita e informal que tiene un detalle que la hace especial y la convierte en la prenda más (y mejor vendida). En el caso del jersey de Mango que siempre se agota hablamos de unas pequeñas incrustaciones en perlas por toda la zona del pecho. Estas incrustaciones hacen que un jersey básico y anodino se convierta en una prenda perfecta para apostar por ella en looks calentitos pero un poco más sofisticados.

Si no eres de las privilegiadas que tienen en su armario este jersey de Mango, sabemos que tienes más que claro a cuál nos referimos. Has vito a tus amigas llevarlo y en la oficina hay varias compañeras que ya lo tienen. Algo inexplicable, ya que este jersey de Mango es el típico que siempre se agota.

Todo apunta a que ahora se agotará con mucha más celeridad, ya que desde Mango han querido incluirlo en las prendas que cuentan con descuentos de Black Friday y ahora el jersey que siempre se agota está rebajado a 15 euros menos. ¿Cuánto crees que tardará en agotarse la prenda a hora que tiene un súper descuento por el Black Friday?

Así es el jersey de Mango que siempre se agota y que está rebajado por el Black Friday

Se trata de un jersey confeccionado en tejido con mezcla de lana y punto y que se presenta en una versión elástica. Con cuello perkins (siempre pensaremos en Jennifer Aniston cuando veamos este tipo de cuellos), con diseño recto y las costuras del hombro caídas, lo más significativo de este jersey y lo que hace que se agote de manera constante es su adorno es strass con perlas. Además de, por supuesto, las terminaciones en canalé, súper en tendencia en los últimos años.

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el jersey de Mango que siempre se agota tenía un precio de 39,99 euros y ahora está rebajado a 25,99 euros por los descuentos del Black Friday.