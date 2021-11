Black Friday 2021: Las tendencias que hay que fichar según las 'influencers'.

Vale que todavía queda un poco, pero nos tienen tan bombardeadas con el Black Friday 2021 que es imposible no pensar en los fichajes que vamos a hacer cuando lleguen los descuentos. Por fin nos haremos con esa cazadora de pelo de lujo que nos ha conquistado y, aunque ya hemos fichado rebajado el abrigo de cuadros rosa más viral de Instagram, podremos ver opciones mucho más económicas.

En definitiva, los descuentos del Black Friday 2021 nos ayudaran a hacernos un buen fondo de armario, aunque, en realidad, es el mejor momento para hacernos con las tendencias que hay que fichar según las influencers.

Las influncers suelen ser las que más saben de moda y tienen súper controladas las tendencias y las prendas que sí o sí hay que tener en un buen fondo de armario, por eso sus propuestas de estilo para este Black Friday 2021 nos parecen recomendaciones súper interesantes.

El Black Friday está a la vuelta de la esquina y los más fashionistas se vuelven locos a la hora de cazar las mejores tendencias con los mayores descuentos. Si eres de los que aún no han empezado con la búsqueda del armario perfecto al mejor precio, no desesperes, Verónica Díaz (@modajustcoco) ha creado múltiples combinaciones con prendas de tendencia de las principales firmas fast fashion.

Verónica Díaz, más conocida en redes sociales como Just Coco, lo ha vuelto a hacer... Experta en convertir looks sencillos con un toque especial sorprende con una amplia selección de prendas que no pueden faltar en el fondo de armario y que sin duda se convertirán en tendencia durante los próximos meses. Lo mejor de todo, que estos looks de Zara, H&M, Primark y Mango pronto tendrán descuento con motivo del Black Friday.

Chalecos, la prenda en tendencia para el Black Friday

Entre sus destacados, los chalecos, que esta temporada se han convertido en la prenda estrella. Encontramos muchas opciones, como chalecos acolchados para combatir el frío, como el propuesto por Zara que Verónica Díaz combina con total look en beige y zuecos; o el clásico de punto que podemos elegir con estampado de rombos, también de la firma gallega, y una camisa con cuello bebé, obtendrás un outfit digno de Instagram.

Prendas en punto, un básico para el Black Friday

Y continuando con el punto, un jersey estampado de lo más especial de Mango, que Vero nos ayuda a combinar con camiseta de cuello fruncido en beige de la misma firma y falda fruncida efecto ante de Zara; o una estupenda falda tubo midi de Primark, estampada que es ideal para las próximas fiestas y que está arrasando.

El vestido de lunares, el fichaje estrella del Black Friday

Los vestidos son siempre un acierto y uno de los best sellers durante la Black Week. Entre los más aplaudidos se encuentra sin duda el vestido túnica de lunares midi con cuello subido, manga larga y puño con botones que Zara ha creado para su colección Limited Edition.

Una oportunidad de conseguir una prenda única que cuenta con cierre en espalda con abertura, botón y lazada, ¿qué más se puede pedir? Pues sí... combinarlo como nadie con bota Converse All Star en color negro, lo que dará un toque casual al outfit.

Todas estas propuestas de looks que hay que fichar en el Black Friday se pueden ver en un divertido reel que Verónica Díaz ha compartido en su cuenta de Instagram