Stradivarius rebaja su abrigo de cuadros rosa más bonito y desata la locura entre las 'pink lovers'.

A veces ocurre la magia y nuestras firmas preferidas nos hacen regalos maravillosos. En plena búsqueda de esos abrigos calentitos y baratos con los que sobrevivir al frío que se viene nos hemos enamorado de varios de ellos, pero su precio nos ha obligado a añadirlos a nuestra lista de deseos y esperar a que llegue el Black Friday.

Aunque si eres una pink lover como nosotras no tendrás que esperar a los grandes descuentos. Después de que lanzase, por fin, el jersey verde que combina con los pantalones de pana rosa más virales, ahora Stradivarius rebaja su abrigo de cuadros rosa más bonito y desata la locura, como era de esperar.

Se trata de una pieza de lana con unos grandes cuadros en rosa fucsia que estamos segura ya habrás visto por las calles de tu ciudad o en los stories de tu Instagram. Lógico y normal, el abrigo de cuadros rosa de Stradivarius es uno de los más bonitos de la nueva colección de la hermana pequeña de Inditex (y, si nos apuras, casi de todas las colecciones de nuestras firmas preferidas).

Si eres una pink lover como nosotras entenderás por qué el abrigo de cuadros de Stradivarius ha desatado la locura ahora que está rebajado. Aunque, si sólo eres una amante de la moda y las tendencias, con independencia de cuál sea tu color preferido, también caerás rendida ante los encantos del abrigo de cuadros rosa de Stradivarius, porque no hay una prenda que esté más en tendencia que ésta.

Si has visto las nuevas colecciones de las grandes y pequeñas firmas o si simplemente te has dado una vuelta por cualquier parte de tu ciudad, te habrás dado cuenta de que el rosa es uno de los colores más en tendencia de la temporada. Algo de agradecer, sobre todo después de ver lo anodinos que suelen ser los looks cuando hace frío. En ese sentido, el abrigo de cuadros rosa de Stradivarius llega para convertirse en esa prenda con la que darle color a tus outfits y, además, sin hacer un gran desembolso económico.

Lo cierto es que el abrigo de cuadros ya tenía un precio bastante económico (39,99 euros), pero ahora Stradivarius lo rebaja y desata la locura entre las pink lovers. A su precio inicial Stradivarius le aplica un 55% de descuento, dejando el abrigo de cuadros rosa en un precio de 17,99 euros. Así se entiende que el abrigo haya desatado la locura entre las pink lovers.

Así es el abrigo de cuadros rosa de Stradivarius rebajado

Se trata de un abrigo tipo cárdigan largo lanero y de cuadros rosa. A diferencia de otros diseños, éste se presenta sin solapa y cuenta con bolsillos delanteros de plastron.

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el abrigo de cuadros rosa de Stradivarius tenía un precio de 39,99 euros y ahora está rebajado a 17,99 euros. Además, el abrigo de Stradivarius también se presenta en dos modelos más que también están rebajados.