Primark tiene los 'looks' más baratos con los que seguir las tendencias este otoño-invierno

Seguir las tendencias no siempre resulta fácil, sobre todo si quieres seguirlas todas y no cuentas con un aplio presupuesto. Por eso Primark es nuestra firma de moda preferida. Sus diseños siguen las últimas tendencias pero sus precios no resultan desorbitados.

La cadena de ropa y complementos será tu aliada perfecta esta temporada si quieres ir a la última y tirar del low cost. Vestidos, blazers, camisas sudaderas... todo a un precio súper asequible para que puedas seguir las últimas tendencias.

Blusas, un eterno básico en tu armario

Una blusa es un básico que nunca debe faltar en tu armario. Da igual la temporada que sea, siempre vas a querer una. Las camisas blancas siempre son tendencia, pero esto han cobrado un especial protagonismo, sobre todo las de volantes o las de cuello bobo. Pero no sólo el blanco es el color ideal para las camisas. Estampadas, de lunares, a rayas, en anima print... todas son una pieza clave de los lokks más estilosos.

En Primark las hay de diversos estampados y de diferentes cortes, lo que hace de esta prenda una pieza muy fácil de lucir.

Jerséis de punto y americanas

Ya ha refrescado y apetece colocarse un jersey, aunque sea finito. Todavía no es tiempo, pero este invierno los chalecos de punto van a ser la tendencia más marcada. Las americanas siempre podrás lucirlas y la comodidad le ganará la partida al atrevimiento. En Primark han apostado por hacer de estas piezas unas prendas calentitas pero con las que puedas sentirte estilosa. Además, tienen la americana de cuadros más top de toda la temporada.

Modelos de ochos en colores ocres que se combinan con chaquetas tipo cárdigan abiertas y jerséis de punto suave. También hay hueco para los jerséis de cuello alto, ideales para combinar con las chaquetas o con chalecos.

Vestidos, la comodidad más estilosa

Sabemos que los vestidos también son para el otoño-invierno y Primark es consciente de que los vamos a querer usar todos los días. Por eso apuesta por ofrecer en sus vestidos todas las tendencias de la temporada.

Vestidos de punto más cómodos y confortables para los días de más frío, diseños con el estampado estrella de la temporada: el cuadro, vestidos en plumeti... Diversos estilos para que elijas cómo combinarlos, con zapatillas deportivas, con las botas del momento o incluso con unas bailarinas. Por suepuesto, en Primark también se suman a la tendencia del efecto piel.

Camisetas y sudaderas

Las camisetas son un básico de nuestro día a día. Con unos vaqueros, con una falda e incluso con un traje de sastre, las camisetas dejaron de ser una prenda con la que hacer deporte ppara convertirse en un must de nuestros armarios. Algo similar ocurre con las sudaderas, aunque para muchas, esta prenda sigue siendo materia reservada.

La cadena irlandesa apuesta por ofrecer camisetas con originales diseños y con referencias a series o películas, al igual que con sus sudaderas, donde vemos diseños con capucha, con cuello a la caja y con dibujos de la factoría Disney.

Abrigos y plumíferos

Los abrigos oversize son la tendencia para este invierno. Perfectamente combinables con cualquier outfit, los abrigos que más se llevan son en tonos grises, el color más trendy del otoño-invierno. Aunque este año a los abrigos les sale un competidor: el plumífero.

Antes su uso estaba poco extendido porque su aspecto dotaba de un exceso de informalidad a cualquier look, pero este año se llevan y estamos encantadas porque así podremos ir a la moda sin pasar frío.

Primark ya tienen en sus tiendas varias opciones, desde los modelos más clásicos hasta los de pelo más abrigaditos. El modelo gris de largo midi es un auténtico flechazo. También hay cazadoras acolchadas tipo plumas que no pesan nada perfectas para los días todo terreno.

Lo mejor de Primark, sus complementos

Bolsos, carteras, diademas, pendientes, anillos, gorros, bufandas, pañuelos... El abanico de complementos de Primark es tan amplio que resulta imposible decantarte por alguno. Lo bueno de sus precios tan económico es que puedes darte el gran capricho sin que tu bolsillo lo note demasiado.