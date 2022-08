Vestidos de invitada de Zara que son muy baratos y te salvan las bodas de septiembre

Llega septiembre y con él todas las bodas de las que te habías olvidado durante el verano y para las que ahora te tienes que poner a estudiar para saber elegir el look para una boda de verano (porque en septiembre sigue siendo verano y en octubre las temperaturas invitan a pesar que también).

Cabe la posibilidad de que todavía no tengas claro qué ponerte y que después de haberte recorrido las tiendas donde las invitadas con más estilo compran sus vestidos todavía no hayas encontrado tu look. De hecho, para esa boda de septiembre sólo tienes claro que llevarás las plataformas más en tendencia de la temporada.

Como en otras ocasiones, Zara se presenta ante nosotras como esa salvadora en la que podemos encontrar el look de invitada perfecta y a un precio bastante económico. Como ya te habrás dado cuenta, las tendencias en invitada se han vuelto cada vez más sencillas y minimalistas, por lo que fichar un vestido de Zara para una boda septiembre nos parece una opción más que plausible.

De entre todos los vestidos de Zara os proponemos una selección de looks de invitada bastante baratos y estilosos con los que seguro solucionarás tus bodas de septiembre y sólo tendrás que preocuparte por cómo combinar tu lookazo de invitada de diez.

Vestido estampado y satinado de Zara para un look de invitada

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el vestido estampado y satinado de Zara para un look de invitada tiene un precio de 35,95 euros.

Vestido verde de lentejuelas de Zara para un look de invitada

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el vestido verde de lentejuelas de Zara para un look de invitada tiene un precio de 49,95 euros.

Vestido azul con cuello halter de Zara para un look de invitada

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el vestido azul con cuello halter de Zara para un look de invitada tiene un precio de 89,95 euros.

Vestido tipo kimono de Zara para un look de invitada

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el vestido tipo kimono de Zara para un look de invitada tiene un precio de 59,95 euros.

Vestido negro y plisado de Zara para un look de invitada

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el vestido negro y plisado de Zara para un look de invitada tiene un precio de 45,95 euros.

Vestido largo de color verde de Zara para un look de invitada

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el vestido largo de color verde de Zara para un look de invitada tiene un precio de 49,95 euros.

Vestido satinado de Zara para un look de invitada

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el vestido satinado de Zara para un look de invitada tiene un precio de 49,95 euros.

Vestido satinado de escote asimétrico de Zara para un look de invitada

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el vestido satinado de escote asimétrico de Zara para un look de invitada tiene un precio de 49,95 euros.