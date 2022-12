La colección de Zara para ir a la nieve calentita y con estilo

Se ha convertido en una colección un poco polémica por las imágenes sexistas que han acompañado alguno de sus diseños (esperamos que desde Inditex reflexionen al respecto), pero la colección de Zara para ir a la nieve ya es una realidad. El buque insignia de Inditex sabe adaptarse como nadie a las tendencias y necesidades y lo mismo te saca una colección de vestidos al estilo Miércoles Addams, que te propone tres looks para ir a la nieve calentita y con estilo (eso por no hablar de las propuestas de lentejuelas para esta Navidad).

Ya está aquí la temporada de nieve y por ello Zara lanza su propia colección de prendas para ir con estilo. La firma de Inditex ha lanzado su Ski collection con diversos looks, cada uno es diferente y llamativo por sus tres tipos de colores. Las nuevas prendas están diseñadas para sentirte toda una it girl en la pista este invierno.

Además de lo ideales que son sus outfits, cuentan con un tejido técnico que te aísla del frío, útil para que no se moje, en forma de chubasquero, no pesa, tiene bolsillos suficientes para guardar lo necesario y cuenta con doble forro. Lo mejor de todo es que son muy calentitos y muy favorecedores. Se ajusta al cuerpo de cada una, por lo que te sentirás única con estos nuevos looks.

Así es la colección de Zara para ir a la nieve

Como primera opción, están los tres monos ideales de los que te enamorarás nada más verte con alguno de ellos puestos. El primero de ellos, es blanco con unas franjas negras en los laterales, la cremallera central con un cuello perkins y un cinturón elástico sujeto con tablillas que marca bien la silueta.

El bajo del pantalón es acampanado y a cada lado tiene una cremallera, para facilitar ponerte la bota por dentro o por fuera. También este mono permite confort térmico en temperaturas de hasta -16º grados practicando snowboard/ski en actividad moderada.Su precio es de 99,95 euros. Lo podemos combinar con un chaquetón del mismo estilo y color como el Plumífero confeccionado con relleno de 90% plumón y 10% pluma, que permite confort térmico en temperaturas de hasta -18º grados practicando snowboard/ski en actividad moderada.

Como segunda opción es un mono similar al blanco pero resulta ser negro entero, muy básico pero con estilo y su precio es de 89,95 euros, algo más asequible que el otro. Lo puedes conjuntar con un jersey blanco o negro para que no pierda el combinado perfecto, además puedes llevarlo con el mismo plumífero blanco de antes o uno verde más intenso que será más original que el que estamos acostumbrados a ver.

Para las más clásicas de la nieve, vemos el mítico pantalón negro entero. Es de tiro algo con unas lengüetas laterales ajustables. Los bolsillos delanteros con cremalleras impermeables y con forro polar interior. Su precio es de 69,95 euros. Y se puede conjuntar con una camiseta negra entera térmica con cuello redondo con un precio de 29,95 euros.