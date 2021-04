Zara recupera el vestido lencero que lo petó en los 90 y que ahora vuelve en color rojo y en una versión mucho más elegante

Ni oscuras ni golondrinas, pero con el firme propósito de volver (sin la frente marchita) a estar entre las tendencias más punteras de esta recién estrenada década. Como avanzábamos el pasado otoño, la industria de la moda ha decido volver a traer a nuestras vidas tendencias o prendas súper icónicas que ya triunfaron en su momento y que ahora parece que volverán a hacerlo.

Fueron un exitazo en los 70, a principios de los 2000 vivieron una segunda juventud y ahora los pantalones vaqueros de campana se convierten en los absolutos protagonistas. Pero no es la única tendencia del pasado que pisa con fuerza en el presente. Fue todo un icono en los años 90 y parecía el uniforme de las famosas de la época. Kate Moss, Gwyneth Paltrow, las chicas de Friends... Todas tenían un vestido lencero en su armario y todas apostaban por él en cualquiera que fuera su contexto. Sobre todo en color negro y en su versión blanca.

Todo un triunfo en los 90, ahora Zara recupera el vestido lencero más icónico y vuelve a lanzarlo para que esta temporada sea competencia directa del clásico vestido blanco de popelín. El buque insignia de Inditex tiene claro que los revivals son tendencia, como ya ha demostrado con su nuevo vestido de cuello halter de edición limitada, pero lo del vestido lencero que lo petó en los 90 ya es otro nivel.

El vestido lencero fue todo un clásico en los 90. Con un diseño súper sencillo, su acabado satinado le daba un toque de glamour que combinaba a la perfección con este toque grunge que tenía la estética de los 90. Con tirantas muy finas y un largo midi súper favorecedor, aquel vestido lencero lo petó en los 90 y ahora Zara nos lo devuelve en color rojo y en una versión mucho más elegante.

No es que la versión de los 90 no lo fuera (Kate Moss y Gwyneth Paltrow no dudaban en ponérselo para desfilar por la alfombra roja), es la actual versión de Zara tiene unos acabados que hacen que la prenda sea todavía más sofisticada. Además, al clásico diseño de los 90 Zara le añade una nota de color y nos ofrece un diseño súper sensual y atractivo.

Aunque también está disponible en color negro y la botonadura del lateral es súper sofisticada en ambos diseños, nosotras nos quedamos con que Zara recupera el vestido lencero que lo petó en los 90 y que ahora vuelve en color rojo y en una versión mucho más elegante.

Todo un éxito de ventas en los 90, el vestido lencero rojo de Zara tiene todas las papeletas para volver a petarlo, ya que su precio no llega ni a 30 euros y puede convertirse en la prenda con la que salves muchos de tus looks este verano.

La versión más elegante del vestido lencero de los 90 está en Zara y es de color rojo

En los 90 las celebrities acudían a la alfombra roja con su vestido lencero de fondo de armario, pero también apostaban por él para llevarlo en un contexto mucho más informal y lo combinaban con una cazadora vaquera. El vestido lencero rojo de Zara sube de nivel y es tan elegante que, aunque lo puedas levar con zapatillas deportivas y biker, sólo vas a querer ponértelo en eventos importantes. Una boda de noche, una cena especial, un almuerzo elegante... El contexto es lo de menos, el vestido lencero de Zara tiene tanta personalidad, que brillarás con luz propia cada vez que te lo pongas.

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el vestido lencero rojo de Zara tiene un precio de 25,95 euros. Un precio que no sabemos si se asemeja al que tenía hace treinta años, pero que no nos parece excesivo para poder recuperar el vestido lencero que lo petó en los 90 y hacerlo nuestro.