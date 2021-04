Con cuello halter y de edición limitada, así es el nuevo vestido de Zara que hace tipazo y con el que parecer una diosa del Olimpo

¿Crees en el amor a primera vista? Nosotras sí. Sobre todo después de haber visto el nuevo vestido de Zara de edición limitada. Estamos acostumbradas a que Inditex nos sorprenda con prendas absolutamente irresistibles y que nos roban el corazón, pero lo de este vestido es indescriptible.

Esta primavera Zara está consiguiendo que muchas de sus nuevas propuestas se conviertan en objeto de deseo y se vuelvan virales. Recordemos los ya míticos vaqueros rosas o su vestido rosa más buscado. El buque insignia de Inditex sabe cómo complacernos y lo mismo nos sorprende con los pantalones vaqueros que mejor sientan, que lanza un espectacular crop top con el que combinar ese pantalón blanco palazzo que nos hace tipazo. Pero lo de su nuevo vestido de edición limitada es otro nivel.

Con cuello halter y de color marrón, el vestido de edición limitada de Zara es tan espectacular que vas a parecer una diosa del Olimpo cada vez que te lo pongas. Y no sólo por su corte, también porque está confeccionado de tal forma que hace un tipazo tan increíble que te vas a venir súper arriba cuando te enfundes este vestido de infarto.

Además de tener un cuello halter (uno de los más favorecedores), el vestido de edición limitada de Zara presenta un collar metálico, que es donde, precisamente, termina ese cuello halter que cuenta con una apertura en el escote delantero y en la espalda. Se trata de un diseño midi con una apertura en la zona frontal, que cuenta, además, con un pequeño frunce, algo que hace todavía más favorecedora la prenda.

Hablar del nuevo vestido de edición limitada de Zara es imaginarnos enfundadas en él cual diosas del Olimpo y presumiendo de tipazo. Porque si algo tiene este vestido es la capacidad de hacernos experimentar la maravillosa sensación que provoca el decir aquí estoy yo. Pocos vestidos tienen el don de hacernos sentir diosas cuando nos miramos al espejo de una forma tan intensa como este de Zara, que tiene todas las papeletas para convertirse en el nuevo objeto de deseo de la temporada, en esa prenda absolutamente irresistible que va a marcar un antes y un después en tus looks de verano.

Lo único malo de este nuevo vestido de Zara con el que sentirte una diosa del Olimpo es que es de edición limitada y las tallas más comunes ya empiezan a ver cómo el stock se reduce drásticamente. En cuanto se agoten existencias, no habrá diosa del Olimpo que consiga devolvernos este vestido que hace tipazo, así que, si has sentido el mismo flechazo que nosotras, te recomendamos que no lo dejes escapar.

El vestido de edición limitada de Zara con el que serás una diosa del Olimpo

El corte y el diseño de este vestido recuerdan a aquellos diseños con reminiscencias griegas, por eso es sencillo parecer una diosa con él puesto. pero ya hemos dicho que no es su corte de inspiración griega lo que hará que tengamos tipazo con este vestido, es la capacidad de empoderamiento que experimentamos cuando nos lo ponemos. Sin necesidad siquiera de descolgarlo de la percha, este vestido tiene el don de hacer que queramos comernos el mundo.

Sus múltiples aperturas y su cuello halter hacen de este vestido de Zara una prenda súper sofisticada que tenemos claro que vamos a combinar con unas sandalias (ya sean planas o con tacón) para darle un aspecto todavía más griego al outfit. Podemos rematar el look con unos pendientes en la misma tonalidad del collar y hacernos un recogido bajo con aires desenfadados.

Aunque el vestido es tan espectacular, que podrás combinarlo con lo que te dé la gana y seguirás siendo toda una diosa del Olimpo. Disponible (al menos hasta el momento) desde la talla XS hasta la XL, el vestido de edición limitada de Zara tiene un precio de 49,95 euros.