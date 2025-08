Acaba de llegar a Zara el vestido estampado más bonito y favorecedor del verano y las más estilosas se han propuesto agotarlo en 3, 2, 1.

Cuando parecía que ya lo habíamos visto todo y hasta habíamos elegido nuestro vestido del verano, llegan las novedades para tirar por tierra todos nuestros planteamientos de estilo. En pleno ecuador del verano, no sólo teníamos claro cuál era nuestro vestido estampado favorito del verano, sino que, además, no esperábamos que ninguna firma fuese a lanzar un diseño que nos enamorase por completo. Sobre todo, ahora que todas las firmas empiezan a dar pequeñas pinceladas de lo que serán sus colecciones de otoño. Pero Zara siempre está para lanzar un nuevo vestido con el que hacer frente a los pantalones anchos más en tendencia y recordarnos que al verano y a sus looks, por suerte, todavía le quedan muchas jornadas.

En una de nuestras últimas búsquedas por la web del buque insignia de Inditex hemos apreciado un gusto por la estética setentera que nos ha conquistado y es por eso que este recién descubierto vestido de flores se ha convertido en nuestro flechazo del verano. Además de ser un vestido de flores y ser éste uno de los estampado que más nos gustan para el verano, el diseño cuenta con un corte estratégico que hace que, a pesar de ser sueltecito, resulte de lo más favorecedor.

Su estampado de flores, que nada tiene que ver con los prints tropicales a los que suelen acostumbrarnos las marcas en verano, y su corte con aires setenteros convierten a este vestido de Zara en uno de los más bonitos del verano. Tanto es así, que las más estilosas se han propuesto agotarlos en 3, 2, 1. De hecho, no te garantizamos que al acabar el artículo siga estando disponible en todas las tallas.

Las claves para combinar un vestido de flores este verano

Un vestido de flores, al tener un print que ya de por sí es llamativo, invita a apostar por combinarlo de manera sencilla y minimalista, pero este verano se llevan los complementos potentes y llamativos. ¿Cómo podemos encontrar entonces el equilibrio para que el look no se vea excesivamente recargado? Hay que intentar mantener las proporciones y jugar con los colores para crear una armonía. Por ejemplo, este verano se llevan bastante los brazaletes y la combinación de pulseras de gran tamaño. Si el vestido de flores es muy llamativo y se presenta en tonos ácidos, mejor juega con tonalidades neutras a la hora de elegir tus pulseras. Si el vestido, por el contrario, se da en tonalidades neutras, con los colores tierra como protagonistas, juega con los mostazas, tejas y calderas para mantener la monocromía, pero con un poco de punch.

En el caso de los collares, este verano hay dos claras vertientes. Por un lado, están los collares llamativos, que suelen ser monocromáticos, y por otro, están las cadenitas con motivos de colores que cuelgan. En este caso, bsucaríamos el diseño más básico y sencillo, siempre en los mismos tonos para que nuestro look no parezca un muestrario de tendencias.

Así es el vestido de flores de Zara que las más estilosas agotarán en 3, 2, 1

Si ves alguna imagen de cómo se vestían las mujeres en los 70 (no tienes por qué irte a un editorial de moda, valen las fotos antiguas que haya en casa de tu madre), observarás que los estampados, a pesar de ser los de siempre, tenían un toque especial. Ya fuera por las formas o por la combinación de colores, estos prints eran distintos, tanto, que son perfectamente reconocibles a pesar de hacer pasado 50 años. Estas características son las que observamos en el vestido de flores de Zara y por eso nos gusta tanto.

Vestido estampado de Zara. / Zara

Tiene un estampado de flores, sí, pero ni son tropicales, ni son rosas ni se trata de un print liberty. Son flores dispersas y difusas que pueden recordar a los girasoles pero que, en realidad, tampoco son girasoles. Además, la combinación de colores, mostazas, verdes y turquesas, todos en una versión menos saturada, le confieren a este diseño un aire setentero, pero renovado, que invita a querer llevarlo desde ya.

Vestido estampado de Zara. / Zara

Además, el vestido se presenta con un corte tipo túnica, pero mucho más favorecedor. ¿El truco? un frunce estratégico en la cintura que la ajusta y la define dejando que la parte superior, con cuello a la caja y mangas cortas, quede perfectamente encajada al cuerpo y dibuje unos hombros rectos y definidos.

Vestido estampado de Zara. / Zara

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el vestido de flores de Zara que las más estilosas agotarán en 3, 2, 1 tiene un precio de 49,95 euros.

Ref: 8390/024/330