Stradivarius arrasa con este vestido de flores sueltecito, cómodo y con efecto tipazo que queda ideal con alpargatas.

Hace unos años, los vestidos gozaban del reinado estival y eran, prácticamente, la única prenda con la que sobrevivir al verano. Ahora que las tendencias han hecho de la comodidad la base de todos los looks, a los vestidos elegantes les han salido varios competidores. Por ejemplo, los pantalones anchos, que al ser tan cómodos y funcionales son los perfectos sustitutos de los vestidos veraniegos. A pesar de lo que dictan las tendencias, los vestidos siguen teniendo ese halo especial que los hace imprescindibles a la hora de plantear looks de verano. Sobre todo, cuando queremos solucionar el look lo más rápido posible.

Cómodos, fresquitos, versátiles y muy fáciles de combinar, los vestidos sueltecitos quedan ideales con unas alpargatas de esparto y, aunque los pantalones anchos también quedan bien con este tipo de calzado, ahora que las temperaturas invitan a prescindir de prendas y hacer los estilismo más sencillos, es el momento de hacer de los vestidos la prenda básica con la que sobrevivir al verano. Sobre todo, si se trata de un vestido de flores sueltecito como éste con el que Stradivarius está arrasando.

Cómodo, con un pequeño detalle que hace que tenga efecto tipazo y bastante veraniego, este vestido de Stradivarius queda ideal con unas alpargatas de esparto, sobre todo, si tienen una pequeña cuña. Tanto es así, que muchas se han vuelto locas fichándolo para meterlo en la maleta que se llevarán estas vacaciones. Te contamos cómo es este vestido de flores sueltecito que está arrasando en Stradivarius.

Los vestidos de flores que mejor quedan con unas alpargatas de esparto

Todos los vestidos de flores no quedan igual de bien con unas alpargatas de esparto, a pesar de que son el tándem perfecto que define los looks del verano. Pero, a la hora de combinarlos, hay que tener en cuenta el tipo de tejido, el corte y el estampado porque, a pesar de que siempre quedan bien juntos, hay algunos diseños que son un poco más elegantes y piden a gritos que los subas de nivel con otro calzado, por ejemplo, unas sandalias de tacón y tiras. Si eres de las que prefieren la comodidad de unas alpargatas de esparto, estos vestidos de flores son su match perfecto.

El vestido de flores de estilo wrap : Este tipo de vestido se caracterizan por estar cruzados en el frontal y presental las mangas cortas o a la sisa con un poco de caída. El cruce frontal suele estar rematado con una lazada trasera que le da un toque muy romántico y el tejido con el que está confeccionado es un fresquito algodón. La flores, si son pequeñitas, mejor.

: Este tipo de vestido se caracterizan por estar cruzados en el frontal y presental las mangas cortas o a la sisa con un poco de caída. El cruce frontal suele estar rematado con una lazada trasera que le da un toque muy romántico y el tejido con el que está confeccionado es un fresquito algodón. La flores, si son pequeñitas, mejor. El vestido de flores de nido de abeja : El nido de abeja es un detalle que siempre suele llevarse, aunque hay temporadas en las que destacan más que en otras. Esta temporada es una de ellas y lo vemos en cinturas y bustos, ajustando los vestidos a esas zonas y haciéndolos mucho más favorecedores.

: El nido de abeja es un detalle que siempre suele llevarse, aunque hay temporadas en las que destacan más que en otras. Esta temporada es una de ellas y lo vemos en cinturas y bustos, ajustando los vestidos a esas zonas y haciéndolos mucho más favorecedores. El vestido lencero de inspiración italiana : Nada de satinados, este tipo de vestidos, que suelen tener un estampado de flores sueltan pequeñitas, se caracteriza por se de lino o de algodón, unos tejidos muy fresquitos y veraniegos. El detalle que más nos gusta es que muchos de ellos presentan un escote corsetero, lo que le da un toque de inspiración italiana irresistible.

: Nada de satinados, este tipo de vestidos, que suelen tener un estampado de flores sueltan pequeñitas, se caracteriza por se de lino o de algodón, unos tejidos muy fresquitos y veraniegos. El detalle que más nos gusta es que muchos de ellos presentan un escote corsetero, lo que le da un toque de inspiración italiana irresistible. El vestido de estampado liberty: Da igual el corte, si el vestido presenta un estampado liberty (flores muy pequeñitas y juntas) queda, por definición, ideal con unas alpargatas de esparto.

Así es el vestido de flores sueltecito, cómodo y con efecto tipazo que arrasa en Stradivarius

Hemos visto de todo en lo que respecta a vestidos de flores veraniegos, pero siempre hay un diseño que destaca por encima del resto. A mitad de verano, este vestido de Stradivarius que acaba de llegar la web se ha convertido en todo un éxito de ventas. Es cómodo, sueltecito, tiene efecto tipazo y queda ideal con unas alargatas de esparto. Con las manguitas de farol (ojo a las mangas bonitas, que se han convertido en el detalle top de los vestidos de este verano), el vestido presenta una flores pequeññitas que recorren toda la prenda hasta llegar a una especie de volante final en el que se observan las mismas flores pero a la inversa. Todas son de color rosa, una tonalidad muy favorecedora y ponible para el verano.

Vestido estampado de Stradivarius. / stradivarius

Además de las manguitas al hombro, este vestido cuenta con un detalle que lo hace muy especial y con el que se consigue el efecto tipazo. Toda la zona del abdomen, incluido el pexho, se presenta en nido de abeja, ajustando el dieño a la cintura y dibujando una figura muy definida y armoniosa.

Vestido estampado de Stradivarius. / lefties

Justo cuando acaba el detalle en nido de abeja nace una falda vaporosa y sueltecita con una abertura en uno de los laterales que le da un toque muy femenino a la prenda. A la hora de combinarlo, como los rosas que tiñen la prenda son muy potentes, recomendamos jugar con unas alpargatas de esparto (de cuña, a ser posible) en tonos marfiles, beiges o incluso blancos.

Vestido estampado de Stradivarius. / lefties

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el vestido de flores sueltecito, cómodo y con efecto tipazo que arrasa en Stradivarius tiene un precio de 29.99 euros.

Ref: 6267/329/148