En verano, lo mismo te pasas días (y semanas) con camiseta, shorts y sandalias, que te toca subirte a unos tacones para hacer que ese vestido plisado se convierte, ipso facto, en un look arregladito. Es la estación en la que se suceden los planes más dispares y toca estar preparada tanto para pasar eternas jornadas en la playa, como para tener el perfecto look de invitada.

No es necesario que vayas a tener una boda próximamente (para la que siempre es socorrida una falda de volantes), pero en verano siempre hay contextos en los que es necesario apostar por un estilismo un poco más arregladito y no vale cualquier prenda.

Como estamos en una estación cálida y, además, ha quedado más que claro que la comodidad es la base sobre la que cimentar cualquier look, los vestidos sueltecitos y elegantes pueden convertirse, sin duda, en esa prenda con la que tener el estilismo arregladito. La idea es tomar como premisa la comodidad y apostar por diseños que no sean ajustados ni tengan detalles demasiado llamativos que puedan rsultar incómodos. Los tejidos fluidos, las faldas plisadas, los escotes subidos y los largos midi son las características que buscamos en este tipo de vestidos.

A la hora de encontrar los vestidos arregladitos para solucionar los estilismos elegantes del verano, nuestras firmas de referencia se convierten en el templo al que cuidir buscando ayuda. Al entrar en Zara y rebuscar entre sus novedades, lo hemos visto más que claro. Acaban de llegar a Zara los vestidos elegantes que me compraría para ir arreglada porque estilizan y son tendencia máxima. Además, son de lo más cómodos y bastante fáciles de combinar.

Con bordados y cuello halter

Estamos deseando que nos inviten a una boda de última hora para fichar este vestidazo de Zara. Además de ser en un dulce rosa empolvado (que si estamos un poco morenas, nos va a sentar de locos), el vestido presenta un favorecedor cuello halter, que hace la la figura se vea más alargada. Las mangas a la sisa dejan ver los hombros, potenciando esa zona y dándole protagonismo a las clavículas.

Ligeramente ajustado en la zona de la cintura para potenciar las formas, el vestido tiene un largo midi y una falda bastante fluida. Sólo con estos detalles ya nos parece un vestido top, pero lo que de verdad sube de nivel esta pieza son los bordados que recorren la prenda. Podría ser una pieza de lujo, pero se trata de un vestido de Zara que puedes combinar con unas sandalias de tacón en marrón chocolate para hacer contraste.

Vestido rosa de Zara. / Zara

Disponible desde la talla XS hasta la XL, este vestido de Zara ideal para ir arregladita tiene un precio de 39.95 euros.

Ref: 7985/649/942

Estilo años 20 y en color caramelo

No hay temporada en la que no se tomen prestadas tendencias de otras décadas. Parecía que la estética noventera sería la única que inspirase a las firmas, pero los aires restro y halo vintage que aportan los años 20 siempre son un must en los vestidos más arregladitos. En el caso de este vestido de Zara, no tenemos claro qué nos gusta más, si el efecto plisado o los detalles bordados.

Con un original color caramelo (original porque es bastante raro ver este tono en vestidos), el diseño presenta un largo midi y las mangas a la sisa ligeramente caíditas. Presenta un escote de pico, que puedes aprovechar y hacer como la modelo con un collar en cascada, muy en tendencia esta temporada. Los detalles bordados del escote y la cintura lo convierten en un diseño sobresaliente para una boda de verano. Unas sandalias en dorado envejecido combinan muy bien con este vestido.

Vestido con frunces de Zara. / Zara

Disponible desde la talla XS hasta la XL, este vestido de Zara ideal para ir arregladita tiene un precio de 69.95 euros.

Ref: 5107/271/745

Combinado y con la falda plisada

El más original de todos y el que mejor se adapta a las tendencias de esta temporada en la que los vestidos combinados se han convertido en un must. En un favorecedor rosa maquillaje, este vestido se compone de una falda plisada, que sale por debajo de la cadera, y un cuerpo ligero y con mucha caída que deja un escote abullonado bastante favorecedor.

Este tipo de cortes resultan un poco más complejos de llevar porque alargan la zona del tronco y acortan la de las piernas, pero nada que no puedas solucionar con unas sandalias de tacón en dorado envejecido que dejen el empeine al descubierto.

Vestido combinado de Zara. / Zara

Disponible desde la talla XS hasta la XL, este vestido de Zara ideal para ir arregladita tiene un precio de 39.95 euros.

Ref: 5029/154/172