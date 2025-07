Zara desata la locura entre las andaluzas con esta falda midi de volantes, es arreglada, fácil de combinar y favorece mucho.

El verano es la estación en la que confluyen toda clase de eventos. Por un lado, tenemos los festivales y conciertos estivales, por otro, las propias vacaciones de verano y también están las bodas veraniegas. Para cada uno de estos contextos, es importante buscar un look con el que nos sintamos identificadas y que esté perfectamente contextualizado. Muchas de nuestras firmas favoritas nos lo ponen bastante fácil. Ahora que están lanzando todas sus novedades, podemos aprovechar el momento para fichar los looks perfectos para todos esos eventos, sobre todo, para las bodas de verano.

Con una estética bastante más relajada, las bodas de verano invitan a llevar pantalones anchos con algún top llamativo, pero también con un vestido fluido que puedas llevar con sandalias de tacón y luego con sandalias planas. Aunque dentro de esas novedades, hay que destacar el nuevo lanzamiento de Zara con el que ha vuelto a desatar la locura, esta vez, entre las andaluzas. Se trata de una falda midi de volantes, arregladita y fácil de combinar.

Los volantes (también los lunares) suelen ser protagonistas en los estilismos de invitada de muchas andaluzas, que buscan darle un punto aflamencado a sus estilismos, por eso esta falda de Zara se ha convertido en objeto de deseo para los eventos del sur. Échale un vistazo y enamórate como nosotras de esta falda.

Volantes y lunares, la clave en un look de inspiración andaluza para las bodas de verano

Las bodas de verano se permiten ciertos códigos bastante más relajados que el resto del año. Priman los tejidos sueltos y vaporoso y los estampados tropicales se convierten en la apuesta arriesgada de las que quieren jugar con sus estilismos. Aunque, en la época estival la inspiración andaluza cobra un peso mayor en los looks de invitada. Por eso, los lunares y los volantes se convierten en las características principales de los looks más elegantes de las bodas de verano.

Los lunares solemos verlos en el clásico binomio blanco y negro, siendo el fondo oscuro y el estampado claro la tónica dominante (y la más elegante, si se trata de una boda de noche). Este estampado lo observamos en vestidos de largo midi, muchos de ellos con el cuello halter y la espalda escotada, pero también en propuestas lenceras y en vestidos cortseteros.

En el caso de los volantes, siemrpe suelen estar presentes en forma de detalles, ya sea en una voluminosas mangas, en un escote o en el bajo de un vestido. Pero, de entre todas las propuestas, la que suele destacar y la que nos parece más elegante es la de la falda de volantes. Además de ser muy versátil (luego puedes llevar en un contexto más relajado con una parte de arriba más informal), las opciones de combinación para una boda de verano nos parecen ideales.

Así es la falda de volantes de Zara que desata la locura entre las andaluzas

Hace ya unos meses que Zara no nos sorprendía con una pieza íntegra de volantes. Había integrado este detalle en mangas y escotes, pero nos había privado de prendas en las que los volantes se convierten en los auténticos protagonistas. Ahora, por fin, Zara lanza una falda de largo midi y de corte recto impregnada de volantitos pequeños tan ideal, que las andaluzas se han vuelto locas al verla pensando en sus eventos estivales (y también para la primera parte del otoño).

Falda de volantes de Zara. / Zara

A diferencia de otras faldas de volantes, esta propuesta de Zara no es voluminosa ni presenta un vuelo exagerado, al contrario. Presenta un corte recto, ligeramente acampanado al final de la prenda para facilitar el movimiento y hacerla más favorecedora, y su talle es elevado y con elastiquillo para hacer que la prenda sea favorecedora y muy cómoda. A pesar de presentar un talle alevado, el corte de la falda se da en la cadera, algo que resulta mucho más favorecedor porque desde ahí salen los ocho volantes que protagonizan la prenda.

Falda de volantes de Zara. / Zara

Cabía esperar que desde Zara lanzasen esta falda en los colores de inspiración flamenca más arquetípicos, el rojo y el negro, pero en el buque insgnia de Inditex juegan con las tonalidades nuetras que más se llevan esta temporada, el beige y el verde caqui. Eso sí, ambos colores los observamos en una versión satinada, lo que hace que la pieza sea perfecta para apostar por ella en evento más formales y elegantes, como puede ser una boda de verano.

Falda de volantes de Zara. / Zara

Disponible desde la talla XS hasta la XL, la falda de volantes de Zara que desata la locura entre las andaluzas tiene un precio de 49.95 euros.

Ref: 3118/209/714

La falda de lunares tampoco puede faltar

No sólo de volantes viven los estilismos elegantes y potentes del verano, también los lunares se convierten en el estampado favorito de las andaluzas. Por eso, no puede faltar una falda de lunares a la hora de configurar un armario estival y por eso Zara no da puntada sin hilo y, si lanza un diseño con volantes, también lo hace con este estampado. En el caso de esta fala, la encontramos con un largo midi y un corte evasé. Detaca su elevado talle, con cintura elástica y un efecyo en nido de abeja que llega hasta la zona de la cadera, desde donde sale la falda, propiamente dicha.

Falda de lunares de Zara. / Zara

Disponible desde la talla XS hasta la XL, esta falda de lunares de Zara tiene un precio de 49.95 euros.

Ref: 3166/017/712