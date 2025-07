Si tuviera una boda este verano, compraría este vestido de Zara en el color más en tendencia porque favorece, alarga la figura y sienta de cine.

Una editora de moda siempre está alerta. Da igual que en los próximos meses no tenga ningún evento relevante a la vista, no pueder permitirse bajar la guardia antes las tendencias y las novedades de las diferentes firmas. En primer lugar, porque las lectoras están ávidas de información y necesitan que comparta su sabiduría y sus descubrimientos para solucionar con ellos los no sé qué ponerme. En segundo lugar, porque nunca sabes cuándo va a surgirte una boda de última hora y necesitarás rescatar del armario esa falda con volantes, arreglada y fácil de combinar con la que solucionar el look. Para ambos casos, la editora de moda tiene la solución al momento.

Ser la invitada perfecta en las últimas temporadas parece, a priori, haberse convertido en una tarea bastante sencilla. La tendencias han dejado claro que las propuestas dejan a un lado los artificios más recargados para jugar con los diseños más relajados y sutiles. De ahí que ahora los satinados, en lugar de ser protagonistas en diseños con drapeados, relieves y superposiciones, pasen a estar presentes en vestidos plisados que lo mismo puedes llevar con un taconazo, que con unas sandalias planas.

Este verano parece que no tenemos boda a la vista, un alivio para nuestro bolsillo, pero eso no implica que no estemos pendientes de los posibles looks de invitadas. Con el foco puesto en las últimas tendencias, hemos encontrado en Zara ese vestido con el que ser la invitada ideal y que, sin duda, nos compraríamos si tuviésemos una boda este verano. ¿Las razones? Es de uno de los colores más en tendencia del verano (sí, hablamos del amarillo mantequilla), favorece, alarga la figura y sienta de cine.

Que sienta de cine no es una mera expresión, es que con él te puedes convertir en la mismísima Kate Hudson en Cómo perder a un chico en 10 días. No hace falta que te hablemos de la película porque estamos seguras de que la viste en bucle a principios de los 2000 (y este año ya la has visto tres veces), así que tampoco entraremos a definir el vestido en cuestión. Estamos seguras de que, al mencionarlo, has recorado el momento en el que Matthew McConaughey ve por primera vez al personaje de Kate Hudson enfundada en uno de los vestidos más icónicos de la historia del cine. Habrás observado que la nostalgia millennial nos define por completo, por lo que no es de extrañar que este vestido amarillo de Zara nos haya conquistado por completo.

Kate Hudson en 'Cómo perder a un chico en 10 días'. / M. G.

Así es el vestido de Zara en el color más en tendencia que comparía para una boda de verano

Salvando todas las distancias que haya que salvar, el vestido de Zara es bastante similar al de Kate Hudson. A diferencia del del la película, el actual no tiene un genrroso escote, más bien lo transforma en un cuello halter para que resulte mucho más favorecedor y alargue visualmente la figura.

Vestido amarillo con cuello halter de Zara. / Zara

Además del escote, el diseño de Zara no presenta un corte cercano a la cader, sino que se ajusta en la zona de la cintura para enmarcar la zona y volver a soltarse justo después de la cadera. Este corte, que podría ser una versión del estilo sirena, resulta bastante favorecedor porque dibuja la figura y resalta las curvas.

Vestido amarillo con cuello halter de Zara.2 / Zara

Al igual que el diseño original, este vestido de Zara también deja la espalda al descubierto, siendo uno de los puntos fuertes de la prenda. Aunque lo que en relidad hce únicos a estos vestidos es que los dos son de color amarillo, una tonalidad que se estila muy poco en este tipo de looks y que este verano está en tendencia máxima.

Vestido amarillo con cuello halter de Zara. / Zara

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el vestido de Zara en el color más en tendencia que compraría para una boda de verano tiene un precio de 39.95 euros.

Ref: 8271/399/306

Otros vestidos amarillos de Zara para una boda de verano que también quedan de cine

Aunque es una tonalidad que hemos trabajado poco en los looks de invitada, ahora que es tendencia pordemos hacer del amarillo el color estrella de nuestros estilismos. De hecho, Zara ha aprovechado el momentos y ha lanzado varias versiones de vestidos en este favorecedor color.

Todos siguen la línea (podríamos decir que incluso lo toman como fuente de inspiración) del vestido de Cómo perder a un chico en 10 días y todos se antojan perfectos para una boda de verano. De hecho, teníamos claro cuál sería el vestido que compraríamos si tuviésemos una boda de verano, pero ahora dudamos. Y tú, ¿lo tendrías claro).

Vestido amarillo de Zara. / Zara

Con el escote delantero bastante pronunciado (también tiene escote en la parte trasera), este vestido largo de corte sirena es ideal para una boda de verano por la noche.

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el vestido amarillo de Zara ideal para una boda de verano que también queda de cine tiene un precio de 39.95 euros.

Ref: 3152/224/306

Vestido amarillo de Zara. / Zara

De corte imperio y con un generoso escote, este vestido de largo midi cuenta con un foulard incorporado que le da un toque muy elegante y puede servirnos para cubrir los hombros si la ceremonia lo requiere.

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el vestido amarillo de Zara ideal para una boda de verano que también queda de cine tiene un precio de 39.95 euros.

Ref: 8033/331/727

Vestido amarillo de Zara. / Zara

Es nuestra segunda opción favorita y está claro el porqué. Similar al primer diseño, este vestido cambia el cuello halter por un escote caído que, en lugar de alargar la figura, lo que alarga es el cuello y el resultado nos encanta.