Colas en Zara por estos pantalones anchos, elegantes y cómodos que arreglan cualquier look con sandalias planas

La comodidad se ha convertido en la piedra angular de los looks más estilosos. Da igual el contexto, lo importante es que el outfit nos permita movernos, no nos tenga encorsetadas y nos garantice versatilidad. Cuando eso ocurre con una prenda, se convierte en un auténtico best seller y en el uniforme oficial de nuestros looks. Esa prenda, por lo general, suele ser bastante holgada y cómoda, aunque esa fluidez no implica que haya que renunciar a la elegancia. Lo vemos en los pantalones anchos, que se han convertido en la joya de la corona de los estilismos elegantes de las chicas más estilosas. De ahí que, pantalones anchos, elegantes y cómodos, como estos de Zara, se hayan convertido en la prenda arregladita con la que elevar los looks con sandalias.

A la hora de combinarlos, resulta bastante sencillo acertar, mucho más que si apostásemos por unos vestidos elegantes y en tendencia. ¿El motivo? Unos pantalones anchitos se pueden combinar con un top de encajes, unas sandalias planas destalonadas y un par de brazaletes anchos y ya tienes el look elegante del verano.

Además, en el caso de los pantalones anchos de Zara, que acaban de llegar a tienda y por los que las más estilisas hacen colas kilométricas, tienen un corte y un color que emula el lujo silencioso, esa estética que empezó a causar sensación entre las más estilosas hace un par de temporadas y con la que te garantizas tener un look arreglado sin mucho esfuerzo. Te contamos en qué consisten estos pantalones y cómo los puedes combinar. Echa un vistazo.

Cómo combinar unos pantalones anchos en un look elegante y sofisticado

Combinar unos pantalones anchos en un look elegante parece, a priori, algo bastante sencillo. Suelen ser, por lo general, una pieza muy versátil y la puedes llevar tanto con un top, como con una camiseta o una blusa, sólo tienes que tener cuidado de no romper la regla de los dos tercios y hacer que el look dibuje una silueta proporcioda y armoniosa sin que resulte excesivamente holgada. Estas son algunas de nuestras combinaciones favoritas.

Total look monocromático : SI lo que quieres es un estilismo que resipere elegancia, apuesta por un total look en el mismo tono. Nos gustan los outfits en tonos beiges o blancos porque respiran lujo silencioso, pero también puedes apostar por un look en negro, el azul marino o incluso en un súper en tendencia color teja o mostaza.

: SI lo que quieres es un estilismo que resipere elegancia, apuesta por un total look en el mismo tono. Nos gustan los outfits en tonos beiges o blancos porque respiran lujo silencioso, pero también puedes apostar por un look en negro, el azul marino o incluso en un súper en tendencia color teja o mostaza. Con camiseta básica a contraste : Las camisetas básicas no son tan informales como piensas, sólo tienes que apostar por un color neutro y jugar con los detalles. A la hora de combinar una con unos pantalones anchos, juega con tonos lisos, como un gris desgastado, negro o blanco y añade unas hombreras para estilizar la figura,

: Las camisetas básicas no son tan informales como piensas, sólo tienes que apostar por un color neutro y jugar con los detalles. A la hora de combinar una con unos pantalones anchos, juega con tonos lisos, como un gris desgastado, negro o blanco y añade unas hombreras para estilizar la figura, Con lencero y kimono : La idea es qcrear un estilismo llamativo, pero sencillo. Por eso, apuesta por un top lencero del mismo color que los pantalones y rompe el look con un kimono a contraste o con un estampado. Si los pantalones son muy anchos, intenta que el kimono no sea excesivamente holgado.

: La idea es qcrear un estilismo llamativo, pero sencillo. Por eso, apuesta por un top lencero del mismo color que los pantalones y rompe el look con un kimono a contraste o con un estampado. Si los pantalones son muy anchos, intenta que el kimono no sea excesivamente holgado. Con top y chaleco bordado: Es el estilismo del verano por antonomasia y, al igual que la propuesta anterior, es preferible cederle todo el protagonismo al chaleco y jugar con un top sencillo, incluso en el mismo color que los pantalones,

Así son los pantalones de Zara anchos, elegantes y cómodos que arreglan cualquier look con sandalias planas

Son anchos, bastante elegantes y tienen el don de arreglar cualquier look con sandalias planas. Con el tiro elevado y las perneras bastante anchas, el secreto del éxito de estos pantalones es su color, un blanco roto de lo más favorecedor. Además, estos pantalones cuentan con una spienzas estratégicas en los laterales que ayudan a que la pieza alergue la figura y disimule la tripa.

Pantalones holgados de Zara. / Zara

Lo mejor de todo es que los puedes llevar con unas sandalias planas porque su largo llega hasta los tobillos, por lo que no es necesario apostar por unas sandalias de plataforma o unas alpargatas con cuña. Unas sandalias tipo cangrejeras o unas mules en piel quedan ideales con estos pantalones.

Pantalones holgados de Zara. / Zara

Para rematar el look y que respire lujo silencioso, recomendamos combinarlo con una camiseta en el mismo color y unas hombreras que eleven la figura y añadirle cadenitas doradas para darle luz al rostro.

Pantalones holgados de Zara. / Zara

Disponibles desde la talla XS hasta la XL, los pantalones de Zara anchos, elegantes y cómodos que arreglan cualquier look con sandalias planas tienen un precio de 49.95 euros.

Ref: 7977/823/712