Fluidos y con efecto tipazo, los pantalones de leopardo de Stradivarius aprobados para un look de festival y sobresalientes para un estilismo de playa

Las prendas de verano tienen algo que nos parece muy positivo. La mayoría de ellas son tan versátiles, que podemos llevarlas en todos (o casi todos) los eventos del verano. Aunque ahora, lo que más proliferan son los festivales de verano y los planes playeros y para ambos contextos resulta muy sencillo encontrar una prenda versátil que se adapte a ambos. Unos pantalones anchos pueden convertirse en la piedra angular de ambos estilismos, mucho mejor que una falda larga, que es ideal, pero con la que quizás estemos incómodas.

Puede que ya nos hubiésemos despedido de este estampado, después de lo presente que ha estado este año en las colecciones de nuestras firmas favoritas, pero no, el animal print vuelve con más fuerza que nunca y se convierte en el estampado protagonista de los pantalones anchos perfectos para festivales y playas.

Los encontramos en Stradivarius, son fluidos, tienen efecto tipazo y están aprobados para un look de festival y son sobresalientes para un estilismo de playa. Sólo tienes que saber cómo combinarlos para ambos contextos y tendrás con estos pantalones de leopardo de Stradivarius la clave para tus lookazos más top del verano.

Cómo combinar unos pantalones en animal print para un look de festival y un estilismo playero

Partimos de la base de que unos pantalones en animal print tienen bastante personalidad como combinarlos de cualquier modo. Esto significa que los pantalones con este estampado se convierten en la piedra angular sobre la que hay que cimentar el look, tanto si es para ir a un festival, como para bajar a la playa. Ambos contextos son bastante relajados, por lo que las prendas que añadamos a estos pantalones también deben ir un poco en esa línea, pero sin perder el foco. Queremos un estilismo relajado, sí, pero con un puntito chic también, ¿por qué no?

En el caso de un estilismo de festival, lo primero que se nos viene a la cabeza es combinar los panatalones con un top tank en negro o en un gris muy oscuro. Para darle un punto un poco más personal, no sólo hay que añadirle un clásico sombrero, también puedes hacer que el look destaque si lo combinas con collares en dorado que queden un poco más cortitos. Los anillos y los brazaletes son un must casi obligatorio. Remataríamos el look con una riñonera de piel y unas sandalias de dedo, pero puedes cambiarlas por unas deportivas si crees que tus pies estarán más seguros en un contexto festivalero.

A la hora de llevarlos en un estilismo playero, sin duda, tenemos claro que aprovecharíamos el propio biquini (en tonalidades neutras, claro) para que hiciera las veces de bralette y añadiríamos una blusa de color celeste, que dejaríamos abierta. Los collares también son bien recibidos en este look de playa, que puedes rematar con unas bailarinas de goma y rejilla.

Pantalones anchos con estampado de leopardo de Stradivarius. / stradivarius

Así son los pantalones de leopardo de Stradivarius fluidos y con efecto tipazo que puede llevar en múltiples looks

A diferencia de otros pantalones en animal print (todos los que se han llevado este año), este diseño de Stradivarius no se presenta en tejido denim. Más bien al contrario. Su tejido es relajado y fluido, bastante cómodo y fresquito para el verano. Con el tiro elevado y la cintura elástica, estos pantalones cuenta con unas pereneras bastante anchas, que potencian el efecto piernas infinitas. Al ser rectos y tener el tiro elevado, estos pantalones tienen un efecto tipazo increíble y eso hace posible que te apetezca llevarlos en múltiples contextos.

Pantalones anchos con estampado de leopardo de Stradivarius. / stradivarius

Los que más nos han llamado la atención son los pantalones con el estampado de leopardo, pero también los encontramos en un siempre acertado negro y en un favorecedor color teja. Como tienen un precio bastante económico y son muy cómodos, puedes fichar los tres modelos y tener más que solucionados los looks del verano.

Pantalones anchos de Stradivarius. / stradivarius

Disponibles desde la talla XS hasta la XL, los pantalones de leopardo de Stradivarius tienen un precio de 19,99 euros.

Ref: 1235/400/450