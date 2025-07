Acaba de llegar a Zara y desata la locura: El vestido de flores elegante que afina la cintura y queda ideal con sandalias altas.

Cuando nos planteamos qué buscamos a la hora de fichar un vestido de verano, lo tenemos bastante claro. En primer lugar, tiene que ser una pieza cómoda. En verano hace mucho calor y quedan desterradas por completo las formas ajustadas, ahora preferimos los vestidos sueltecitos, que nos mantengan fresquitas y con los que esté garantizada la libertad de movimiento. En segundo lugar, que presente un estampado alegre que sea un fiel reflejo de lo que es el verano. La conclusión es que los vestidos de flores se convierten en los reyes del verano, a pesar de que los pantalones anchos y sueltecitos se presentan como férreos competidores.

Las ventajas de un vestido de flores frente a cualquier otra prenda (faldas midi sueltecitas o pantalones anchos, da lo mismo) es que son cómods, elegantes y con ellos te garantizas tener el lookazo veraniego en un parpadeo. A mitad de verano, ya pensábamos que ese vestido de flores perfecto para llevar con unas sandalias altas cuando queremos ir más arregladitas ya lo habíamos encontrado, pero nuestras firmas favoritas no paran de lanzar novedades con las que nos crean necesidades de estilo.

Acaba de llegar a Zara y es uno de esos vestidos de flores que marcan la diferencia y no sólo por su estampado. A diferencia de otras propuestas, que beben de las tendencias más románticas y coquetas, el estampado de este vestido cuenta con una flores grandes, lo que le da un punto original y diferente respecto a todo lo que hemos visto.

Además del print, el corte y un detalle muy especial, hacen que este vestido de Zara afine la cintura y sea uno de los que mejor sientan de este verano. Lo puedes llevar con unas sandalias planas o unas alpargatas de cuña, pero sube de nivel con unas sandalias altas. Te contamos cómo es este vestido de Zara que acaba de llegar a la web y ha desatado la locura entre las más estilosas.

Los detalles que marcan la diferencia en un vestido de flores

Un vestido de flores no necesita mucho para marcar la diferencia porque el print ya de por sí es especial, pero siempre hay detalles que lo convierten en un vestidazo total. El corte, el tipo de falda, las mangas o el escote son algunos de esos detalles y te contamos por qué. Aunque debes tener en cuenta que no todos los detalles deben darse a la vez porque no hay que pecar de un maximalismo exacerbado.

Mangas con volumen : Las mangas son las grandes protagonistas de vestidoss y blusas, por eso, si quieres marcar la diferencia con un vestido de flores, nada como jugar con unas mangas de farol, con volantes a la sisa, ablusonadas, abullonadas o incluso en formato globo.

: Las mangas son las grandes protagonistas de vestidoss y blusas, por eso, si quieres marcar la diferencia con un vestido de flores, nada como jugar con unas mangas de farol, con volantes a la sisa, ablusonadas, abullonadas o incluso en formato globo. Escotes con texturas : Puede ser un drapeado, un ribeteado, un nido de abeja o un volante que adorne toda la zona del escote, la idea es que ese detalle le sume personalidad al diseño.

: Puede ser un drapeado, un ribeteado, un nido de abeja o un volante que adorne toda la zona del escote, la idea es que ese detalle le sume personalidad al diseño. Corte a la cintura : Más que un detalle, es una premisa de la que partir para que un vestido resulte de lo más favorecedor. El corte a la cintura y una falda en evasé (el clásico corte en A) tienen el don de hacer que la silueta se vea mucho más proporcionada y armoniosa.

: Más que un detalle, es una premisa de la que partir para que un vestido resulte de lo más favorecedor. El corte a la cintura y una falda en evasé (el clásico corte en A) tienen el don de hacer que la silueta se vea mucho más proporcionada y armoniosa. Volante en el bajo: Es opcional y depende de cuánto volumen o vuelo tenga la falda, pero siempre es una opción a tener en cuenta si quieres marcar la diferencia con un vestido de flores.

Así es el vestido de flores elegante y que afina la cintura de Zara

Entrar en la web de Zara es estar preparada para que haya una prenda (o varias) que se conviertan en un flechazo instantáneo. A pesar de que al verano todavía le quedo mucho, nos habíamos propuesto no mirar ninguna prenda estival y, en todo caso, fijar la vista en las piezas de fondo de armario con las que viviremos la vuelta a la oficina, pero después de ver este vestido de Zara hemos mandado a paseo todos nuestros principios. ¿La razón? Puede que sea uno de los vestidos de flores más bonitos del verano y su corte uno de los más favorecedores.

Vestido de flores de Zara. / Zara

A diferencia de otros vestidos de flores, este diseño no presenta el clásico print con motivos pequeñitos y bien definidos, más bien al contrario. Unas grandes flores de aspecto abstracto y colores llamativos discurren por un diseño en negro que, además, resulta de lo más favorecedor. Con el corte a la cintura (y un cinturón incorporado), el vestido presenta una amplia falda en evasé que hace que la cintura se vea mucho más ajustada y definida. Aunque hay un detalle que enfatiza todavía más ese efecto de cintura de avispa.

Vestido de flores de Zara. / Zara

Con las mangas a la sisa y un generoso escote, el diseño cuenta con un volante en el frontal que llega a la zona de los hombros y que ayuda a que esa zona se vea algo más ancha y en proporción con las caderas, dibujando una silueta en reloj de arena, ideal para las que tienen una figura más rectangular y quieren que su cintura se vea más ajustada.

Vestido de flores de Zara. / Zara

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el vestido de flores elegante y que afina la cintura de Zara tiene un precio de 45,95 euros.

Ref: 5029/172/330