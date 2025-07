Acaba de llegar a Lefties y arrasa: La falda midi que parece de lujo, hace tipazo y sólo vale 17,99 euros.

Siempre recomendamos tener un armario versátil con prendas básicas que se puedan combinar entre sí con facilidad y con las que tener infinidad de looks. Además de darle bastante vida a nuestra ropa, estaremos evitando las compras compulsivas que nos llevan a tener el armario llenito de prendas que no usamos o que reservamos para ocasiones especiales. Por eso, cuando llega a una de nuestras firma favoritas una falda midi que parece de lujo, pero que en realidad es low cost, y que podremos combinar con un top de encajes y así dejar a un lado los más que manidos pantalones anchos, no podemos hacer otra cosa que enamorarnos.

Al igual que ocurre con los vestidos elegantes, cuando nos encontramos con una falda midi como la que hemos descubierto en Lefties se nos abre un amplio abanico de posibilidades de estilo. Teniendo en cuenta la premisa inicial, la de plantear un armario versátil y en el que convivan prendas que se puedan combinar con facilidad, este descubrimiento en Lefties se antoja perfecto. Y no sólo porque cumple con esa norma no escrita que dirige nuestras comprar. La falda midi de Lefties, además, es bastante suellta y vaporosa y parece auténticamente de una firma de lujo, pero sólo cuesta 17,99 euros. De ahí que nada más llegar a la web se haya convertido en todo un éxito.

Sencilla, elegante y un fondo de armario eterno a un precio muy (pero que muy) asequible, esta falda midi de Lefties, además, presenta un corte con el que es imposible no tener tipazo. En la web de la hermana pequeña del buque insignia de Inditex plantean un total look con la falda midi que, verdaderamente, parece sacado de una firma de lujo, pero hay otras opciones de combinación que también son igual de elegantes. Echa un vistazo y, si te gusta, fíchala antes de que se termine agotando.

Cómo combinar una falda midi en un look que parezca de lujo

Todo depende de la falda midi, claro, pero, de base, vamos a tomar como referencia las que mejor suelen funcionar. Es decir, una falda midi, con el tiro elevado y el corte en A o evasé, uno de los más favorecedores. Si queremos que la falda sea protagonista de un look que parezca de lujo, es importante huir de estampados demasiado llamativos o colores muy ácidos. Hay que recordar que el lujo silencioso para por hacer de la neutralidad la base. Estas son algunas de nuestras propuestas.

Total look en tonos beige : Los estilismos monocromáticos siempre son nuestros preferidos a la hora de configurar un look que respire lujo silencioso. Los tonos neutros, como el beige, el blanco o el camel se convierten en la opción más recomendada, pero el azul marino o el gris perlado también pueden ser una buena opción. La idea es que el estilismo resulte lo más sencillo y minimalista y que sólo destaquen algunos complementos, como un brazalete o una cadenita que caiga en la zona de la clavícula.

: Los estilismos monocromáticos siempre son nuestros preferidos a la hora de configurar un look que respire lujo silencioso. Los tonos neutros, como el beige, el blanco o el camel se convierten en la opción más recomendada, pero el azul marino o el gris perlado también pueden ser una buena opción. La idea es que el estilismo resulte lo más sencillo y minimalista y que sólo destaquen algunos complementos, como un brazalete o una cadenita que caiga en la zona de la clavícula. Falda estampada con top lencero : Hay que estar atentas al tipo de estampado, porque si resulta demasiado llamativo no estaremos cumpliendo con la premisa de la sencillez que deben tener los looks que emanan lujo silencioso. Unas cadenetas, flores sueltas y muy disperas o un estampado abstracto pueden resultar una buena opción. En esta ocasión, jugamos con los beiges y azules, aunque también con el negro o el blanco.

: Hay que estar atentas al tipo de estampado, porque si resulta demasiado llamativo no estaremos cumpliendo con la premisa de la sencillez que deben tener los looks que emanan lujo silencioso. Unas cadenetas, flores sueltas y muy disperas o un estampado abstracto pueden resultar una buena opción. En esta ocasión, jugamos con los beiges y azules, aunque también con el negro o el blanco. Falda satinada con blusa anudada: Puedes juegar con una falda que tenga un corte lápiz y así darle un respiro a los diseños midi. Combina una flada satinada en color negro, con una blusa de gasa y unas sandalias mule.

Así es la falda midi de Lefties que parece de lujo y sólo vale 17,99 euros

Nada más verla saltaron todas nuestras alarmas de estilo. Recién llegada a la web, la falda midi de Lefties es todo lo que representa el lujo silencioso. Es de un favorecedor color beige, está confeccionada en un tejido rústico, pero no demasiado, y tienen un vuelo y una caída que la convierten en una prenda de lo más favorecedora.

Falda con vuelo de Lefties. / lefties

Con un largo que va más allá de la media pierna, esta falda se convierte en una pieza ideal para llevar con unas sandalias con tacón sensato y tener un look veraniego favorecedor, estiloso y muy elegante. Aunque nuestra apuesta es en color beige, debes saber que también puedes encontrar esta favorecedora falda en un súper en tendencia color teja.

Falda con vuelo de Lefties. / lefties

Disponible desde las talla XS hasta la XL, la falda midi de Lefties que parece de lujo tiene un precio de 17,99 euros.

Ref: 5974/303/712

Falda con vuelo de Lefties. / lefties

A pesar de que puedes combinar la prenda con un sinfín de piezas, desde Lefties proponen un top con escote asimétrico y la combinación nos parece irresistible. De hecho, es el combo perfecto para apostar por un look que respire lujo silencioso. El top lo puedes dejar por fuera para que la asimetría del bajo (no sólo se da en el escote) ayude a potenciar el efecto tipazo que tiene la falda.

Top asimétrico de Lefties. / lefties

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el top asimétrico de Lefties tiene un precio de 12.99 euros.

Ref: 1902/310/450