Zara arrasa con estos pantalones anchos que afinan la cintura: Son blancos, cómodos y elegantes y piden que los lleves con sandalias planas.

Las normas no escritas de la moda siempre nos habían invitado a tener un millón (o más) de vaqueros en nuestro armario. Funcionales, básicos, todopterreno y muy favorecedores, los jeans siempre habían sido la compra inteligente que añadir a nuestro armario. Ahora, siguen siendo una de nuestras prendas comodín, pero hemos encontrado otra pieza de las que también compraremos sin parar. Podríamos hablar de un vestido de flores, sobre todo, ahora que estamos en verano, pero la prenda que se ha convertido en esa compra recurrente porque salva todos nuestros looks no es otra que los súper en tendencia pantalones anchos.

Desde que la estética más comfy irrumpiera con fuerza en las tendencias, la moda ha ido adaptando sus propuestas a estilismos relajados e informales, donde los pantalones anchos son la piedra angular. Desde las tendencias aesthetic, pasando por las old money, los estilismos fluidos y relejados (en versión elegante) han elevado a los pantalones fluidos a la categoría de prenda sin la que no tienen razón de ser. Los motivos son bastante evidentes. Los pantalones sueltecitos y holgados son esa pieza cómoda, favorecedora y elegante que te soluciona cualquier look y, da igual cuántos tengas en el armario, siemre habrá hueco para uno más.

Por eso no nos extraña que cuando firmas como Zara lanzan sus novedades, siempre haya varios pantalones sueltecitos entre sus propuestas y nos extraña todavía menos que esos pantalones desaten la locura. Los últimos no son otros que unos panatalones anchos de color blanco que afinan la cintura, son cómodos y elegantes y piden que los lleves con sandalias planas. A estas alturas del partido habrás muchos pantalones anchos, pero estos de Zara tienen algo que hacen que las más estilosas estén arrasando con ellos.

Tres combinaciones con pantalones anchitos y de color blanco que son todo un must en verano

Unos pantalones blancos los puedes combinar de todas las maneras posibles, siempre y cuando se respete la regla de los dos tercios para que la figura siga siendo armoniosa y se vea proporcionada. Tomando esto como punto de partida, los looks con pantalones anchos pueden ser desde los más informales a los más elegantes. Jugar con unos pantalones de color blanco también nos da cierta ventaja a la hora de plantear el estilismo. Estas son las tres combinaciones con pantalones anchitos y de color blanco que son todo un must en verano y que debes tener en cuenta si quieres subir de nivel tus looks estivales.

Con una camiseta en tonos pastel y sandalias mule : Si quieres un estilismo informal, pero con un punto bastante glam, aprovecha la claridad y la luminosidad de tus pantalones anchos para añadirles una camiseta básica, con cuello redondo y hombreras que eleven la figura, en tonos pastel. Nos gusta mucho con una camiseta de color rosa o amarillo mantequilla.

Con una blusa satinada y sandalias cangrejeras : Si quieres darle un punto un poco más sofisticado, pero sin renunciar a la comodiidad, apuesta por una combinación que nunca falla, el binomio blanco y negro. Como los pantalones son sueltecitos, evita que la blusa sea excesivamente holgada, juega mejor con la caída para que el look sea de lo más elegante. Lo podrías llevar con unas sandalias de tiras y tacón, pero para mantener la comodidad, mejor con unas cangrejeras en dorado.

Con un top de crochet y sandalias de hebillas: No todos los looks deben emanar un lujo silencioso, también está bien que tengan rollazo, pero que nos transporten a la playa. Como la estética boho es una de nuestra favoritas, nada como combinar un top de crochet en tonos neutros con unos pantalones blancos y unas sandalias de hebillas.

Así son los pantalones anchos de Zara que arrasan: Afinan la cintura, son blancos, elegantes y cómodos y los llevarás con sandalias planas

Al igual que otros diseños de Zara, estos pantalones anchos hacen de la caída su mejor seña de identidad. Presetan el tiro elevado y las perneras bastante anchas. Estas cuentan con unas pinzas laterales en la zona de la citurilla que ayudan a afirnar todavía más la cintura. Estas pinzas, además, potencian la caída de los pantalones, haciendo que resulten mucho más elegantes.

Pantalones anchos de Zara. / Zara

El color blanco es lo que más nos llama la atención porque estamos acostumbradas a fichar pantalones anchos en otras tonalidades como el negro, el azul o el camel y se nos olvida que con el blanco las combinaciones son infinitas y el resultado es de lo más elegante.

Pantalones anchos de Zara. / Zara

Otro de los aspectos que más nos gusta de estos pantalones blancos es que su largo no llega hasta el suelo, sino que se queda justo a la altura de los tobillos sin que eso deje de hacer que los pantalones resulten favorecedores.

Pantalones anchos de Zara. / Zara

Disponibles desde la talla XS hasta la XL, los pantalones anchos de Zara que afinan la cintura tienen un precio de 29,95 euros.

Ref: 8595/518/251