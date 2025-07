Locura por los pantalones anchos y elegantes de Lefties: Son arregladitos, cómodos y quedan bien con sandalias planas y tacones.

De todas las prendas que actualmente son tendencia, hay una en concreto que se ha convertido en la reina indiscutible de todos los looks, da igual cuál sea tu estilo. Hablamos de los pantalones anchos, que tienen ese don de ser cómodos, elegantes y versátiles y lo mismo te los pones con un top de encajes, que con una camiseta básica o una blussa remangada. Además, los pantalones sueltecitos también son una prenda que democratiza estilos y se adapta a contextos por eso no es de extrañar que termine siendo una de las prendas más buscadas, a pesar de que estamos en verano y los vestidos de flores estén haciendo su agosto (nunca mejor dicho).

En el caso de los pantalones anchos podemos decir que han sabido adaptarse a todas las estaciones y por eso son la solución mágica cuando no sabemos qué poneros y necesitamos un look un poco más arregladito. Cómodos, versátiles, elegantes por la caída que presenta y perfectos para llevarlos tanto con calzado plano como con tacón, los pantalones anchos, en el caso del verano, se presentan en tejidos ligeros y vaporosos que enfatizan todavía más esa elegancia. Eso ocurre con los pantalones anchos y elegantes de Lefties, que han destado la locura nada más llegar a la web.

Se trata de unos pantalones sueltecitos y bastante fluidos que quedan igual de bien con sandalias planas que con tacones. Adiferencia de otros pantalones anchos, estos presentan un corte diferente, que hacen que resulten todavía más elegantes. Te contamos en qué consisten estos pantalones y, como no te garantizamos que al acabar de leer el artículo no se hayan agotado, te proponemos otros pantalones anchos de Lefties que también son cómodos y elegantes y arreglan cualquier look con sandalias planas y tacones.

Así son los pantalones anchos y elegantes de Lefties que arreglan, son cómodos y quedan bien con sandalias planas y tacones

Son anchos, pero no son del estilo a los que estamos acostumbras. Por lo general, los pantalones anchos se presentan con el tiro elevado y las perneras anchas y rectas, con este diseño sólo se cumple lo del talle y la holgura. A diferencia de los pantalones anchos convencionales, estos de Lefties se presentan con un corte balloon. Este corte, que no es la primera vez que lo vemos, es ancho, pero se va estrechando hacia la zona de los tobillos, creando un efecto abullonado muy favorecedor. Aunque no es el único detalle que hace que estos pantalones sean muy favorecedores. Con una cinturilla elástica y ajustable con lazada, este diseño presenta unas pinzas en los laterales que le dan mucha más caída a la prenda y rompen el efeco estático del corte balloon.

A diferencia de otros diseños, que suelen ser en negro o beige, estos pantalones anchos son en un favrecedor gris oscuro, una tonalidad que puede ser igual o más elegante que otros colores negros. A la hora de combinarlos, el blanco siempre es una opción con la que destacar, ya sea en formato camiseta, en versión top o con una blusa remangada. De hecho, nuestro look favorito es con una blusa satinada de color blanco, anudada a la cintura y unas sandalias de tacón de tiras en color negro.

Pantalones ballon de Lefties. / lefties

Disponibles desde la talla XS hasta la XL, los pantalones anchos y elegantes de Lefties que arreglan, son cómodos y quedan bien con sandalias planas y tacones tienen un precio de 17.99 euros.

Ref: 5924/309/898

Otros pantalones anchos y elegantes de Lefties que también arreglan cualquier look con sandalias planas o tacones

Puede que esos pantalones no te convenzan porque a ti los diseños anchos te gustan en versión convencional o puede que se hayan agotado cuando has ido a ficharlos, sea como sea, te proponemos otros diseños de Lefties con los que también puedes conseguir un estilismo arregladito, elegante y muy favorecedor. Sólo tienes que tener en cuenta las prendas y el resto de complementos con los que los vayas a combinar.

Puedes jugar con una camiseta básica si quieres un estilismo arreglado, pero informal, y hacer de los collares de cuentas y los brazaletes los complementos estrella del outfit. También puedes jugar con un clásico lencero y añadirle un kimono con algún estampado que rompa al monocromía o con una blusa y añadirle un collar babero.

Cropped y en color teja

Estos pantalones son ideales para apostar por una estética ancha, pero huir un poco de los clásicos. Además de presentarse en versión cropped (ideal si quieres presumir de sandalias o tacones), estos pantalones tienen un efecto arrugado que ayudan a potenciar la verticalidad. Al ser en color teja también marcas la diferencia y huyes de los clásicos negros, azules y beiges.

Pantalones fluidos de Lefties. / lefties

Disponibles desde la talla XS hasta la XL, estos pantalones anchos de Lefties tienen un precio de 9.99 euros.

Ref: 5924/305/700

En marrón chocolate y en versión XXL

Ha sido uno de los colores más en tendencia de la temporada y ahora que estamos a mitad verano es el momento perfecto para fichar unos pantalones en marrón chocolate. Este diseño sí cumple los cánones oficiales de lo que tenemos en mente cundo pensamos en unos pantalones anchos. Son elevados, tienen las perneras muy anchas y su largo llega hasta el suelo. Prueba a combinarlos con un top de crochet.

Pantalones anchos de Lefties. / lefties

Disponibles desde la talla XS hasta la XL, estos pantalones anchos de Lefties tienen un precio de 19.99 euros.

Ref: 5924/321/717

De estilo rústico

No pueden faltar unos pantalones rústicos a la hora de fichar un diseño ancho si estamos en verano. Al igual que el lino, este tipo de tejido es uno de los must estivales, por eso este diseño de Lefties tenía que estar en la lista. A diferencia de los anteriores, estos pantalones cuentan con un botón, que le da un toque más funcional e invita a llevarlos con cinturón.

Pantalones sueltos de Lefties. / lefties

Disponibles desde la talla XS hasta la XL, estos pantalones anchos de Lefties tienen un precio de 17.99 euros.

Ref: 1932/304/746