Animal print, la tendencia de otoño 2022 que Zara quiere que ya empieces a llevar.

La llegada de septiembre trae consigo un sinfín de aspectos positivos. En primer lugar, las temperaturas dejan de ser tan calurosas, algo que nos invita a apostar por looks mucho más estudiados y en los que no morir de asfixia no es la principal premisa de la que partimos a la hora de vestirnos.

La vuelta a la rutina también nos deja con los armarios expectantes para saber cuáles serán las tendencias de otoño 2022 y, aunque la llegada de la nueva estación nos tiene a muchas preocupadas para encontrar el perfecto look de invitada para el millón y medio de bodas que tenemos de aquí a noviembre, siempre hay tiempo para reflexionar sobre las tendencias de otoño y cómo incorporarlas a nuestros looks del día a día.

A pesar de que los vestidos de lunares (o cualquier otra prenda que tenga este estampado) se convierten en los referentes del otoño, hay otros prints que también han llegado para quedarse y un otoño más se postulan como la tendencia más atemporal y versátil. Sí, como te estás imaginando, estamos hablando del animal print, la tendencia de otoño 2022 que Zara quiere que empieces a llevar ya y que nosotras te desgranamos para que esta temporada vayas a la última.

Cada vez que Zara propone una tendencia, ésta termina por colarse de pleno en nuestros armarios. no es que el animal print sea una tendencia novedosa ni éste el primer otoño en el que la vemos protagonizar las nuevas colecciones de nuestras firmas preferidas, pero que Zara apueste por ella en tantas prendas sólo puede significar una cosa: este otoño 2022 tendremos animal print en un sinfín de looks.

Aunque la mayoría de prendas en animal print de Zara son faldas midi (parece que ambos conceptos son indisolubles), también encontramos este estampado en blusas y hasta zapatos, de ahí que apostar por este estampado y saber combinarlo sea tan sencillo que no caer rendidas ante él sea prácticamente imposible. Prepárate para dejarte seducir por la tendencia de otoño 2022 que Zara quiere que ya empieces a llevar.

Falda midi en animal print de Zara

Disponible desde la talla XS hasta la XL, la falda midi en animal print de Zara tiene un precio de 29,95 euros.

Vestido en animal print de Zara

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el vestido en animal print de Zara tiene un precio de 39,95 euros.

Blusa en animal print de Zara

Disponible desde la talla XS hasta la XL, la blusa en animal print de Zara tiene un precio de 27,95 euros.

Conjunto en animal print de Zara

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el conjunto en animal print de Zara tiene un precio de 55,95 euros, en el caso de la blazer, y 35,95 euros en el caso de los pantalones.

Falda midi en animal print de Zara

Disponible desde la talla XS hasta la XL, la falda midi en animal print de Zara tiene un precio de 29,95 euros.

Bailarinas en animal print de Zara

Disponible desde 35 hasta el 42, las bailarinas en animal print de Zara tiene un precio de 39,95 euros.

Camiseta en animal print de Zara

Disponible desde la talla XS hasta la XL, la camiseta en animal print de Zara tiene un precio de 6,95 euros.