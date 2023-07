Barbiecore: Las cinco prendas con las que llevar con estilo la tendencia todo al rosa más divertida.

El mundo de la moda siempre nos sorprende con nuevas tendencias y este verano resulta muy llamativa la irrupción de un fenómeno de estilo como nunca antes se había visto: el Barbiecore. Inspirada en la icónica muñeca de Mattel, esta tendencia se presenta como un homenaje al color rosa en su tonalidad más intensa y atrevida.

Esta tendencia ha inspirado a grandes y pequeñas firmas y hasta los signos del zodiaco se ven influenciados por Barbie. Por eso no es de extrañar que el rosa se haya convertido en el color protagonista de la mayoría de looks. Encontrar las cinco prendas con las que llevar la tendencia todo al rosa más divertida del verano es clave.

Una de las grandes ventajas del Barbiecore es su versatilidad y la oportunidad de personalizarlo. Puedes mezclar y combinar prendas, jugar con diferentes tonos de rosa y agregar toques de otros colores para obtener un estilo único que refleje tu personalidad.

Un vestido rosa Barbie con volantes y vuelo

Este verano el vestido rosa es imprescindible en tu armario. Opta por un modelo de volantes y vuelo que aporte un toque de elegancia y dulzura a tus atuendos. Combínalo con unas sandalias de plataforma y accesorios dorados para un estilo femenino y sofisticado que llame la atención en cualquier ocasión.

Un mono rosa fucsia que aporte comodidad y estilo

El mono rosa es una pieza clave del Barbiecore, ya que combina comodidad y estilo en un solo conjunto. Busca un diseño con detalles en los hombros o mangas acampanadas para añadir un toque moderno. Puedes llevarlo tanto para un día de compras como para una velada veraniega, solo ajusta tus accesorios y calzado para adaptarlo al evento.

Una falda rosa plisada con un toque de brillibrilli

Para quienes deseen sumarse al Barbiecore de manera más sutil, una falda plisada en tono rosa pastel con un toque de brillo es ideal. Combina esta prenda con una camiseta blanca básica y unas zapatillas deportivas para un look casual que destaque por su feminidad y elegancia juvenil.

Pantalones rosa de corte recto y tiro alto

Los pantalones rosados de corte recto son una opción sofisticada y versátil para el verano. Opta por un tono rosa chicle o palo de rosa para un estilo más auténtico. Combínalos con una blusa blanca y un cinturón llamativo para realzar tu figura. Este conjunto es perfecto para una reunión de trabajo o una tarde de paseo con amigas.

Un top rosa con detalles románticos

Un top corto en tono rosa pastel con detalles románticos como volantes o encaje es la prenda perfecta para los días calurosos. Complementa este look con una falda de talle alto o unos pantalones a la cintura para lograr una apariencia dulce y atemporal. Añade accesorios en tonos metálicos para equilibrar la feminidad con un toque moderno.

Complementos que no deben faltar en el Barbiecore