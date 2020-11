Los tres básicos de Sara Carbonero que podemos copiar de su colección Slow Love para Cortefiel

Sara Carbonero es una de nuestras it girls favoritas. Sus looks, sus peinados e incluso su filosofía de vida son todo un referente para nosotras. Por eso, cuando supimos que lanzaba una colección junto a su amiga, la también periodista, Isabel Jiménez, nos pusimos locas de contentas. Ya no nos hacía falta estudiarnos sus looks y hacer una labor de investigación para saber de dónde son las prendas que usa. Ahora, la periodista ponía al alcance de nuestras manos todos sus secretos de estilo de la mano de su colección Slow Love para Cortefiel.

A finales de septiembre, Sara Carbonero e Isabel Jiménez presentaban su colaboración con Cortefiel. Se trataba de una colección de prendas que muestran el gran compromiso de Cortefiel y Slow Love por el medio ambiente, ya que los artículos están elaborados a través de materiales orgánicos y reciclados como el algodón orgánico, el Lyocell o la técnica del responsible wash, que minimiza el uso de agua y de químicos en la fabricación del denim, fomentando así una producción sostenible y promoviendo la economía circular. El calzado es, además, made in Spain.

Ahora, a través de esta colección sostenible, Sara Carbonero nos plantea tres respuestas de estilo a todas las necesidades del invierno, que si bien ella ya tiene en su armario, ahora la periodista las comparte con nosotras. De entre todas las opciones que la colección de Sara Carbonero e Isabel Jiménez han creado de manera conjunta para Cortefiel, la periodista hace tres propuestas de estilo que llegan en un momento perfecto para hacer una puesta a punto en el vestidor y renovar con piezas invernales que se combinan entre sí para crear una infinidad de looks.

Jerséis y cardigans de punto

Sara Carbonero es muy fan de los jerséis de punto y los cardigans. Suele apostar por ellos en looks desenfadados en los que el toque final lo dan los complementos. A través de su colección, descubrimos cómo el punto se hace protagonista esta temporada a través de largas chaquetas llenas de flecos y abrigos de punto con aire desenfadado.

Y, si a Sara Carbonero le encanta apostar en sus looks por los clásicos jerséis de ocho, era de esperar que estuvieran entre sus propuestas para que nosotras también le diéramos a nuestros outfits un toque personal y distinguido. Los de Slow Love para Cortefiel están elaborados con fibras recicladas e hiladuras sostenibles que aportan una textura natural a la prenda.

Vestidos de punto para cualquier ocasión

Los vestidos midi de punto se ajustan a la figura a la perfección. Además, consiguen dar máximo confort y se adaptan a todo tipo de situaciones, conformando looks casual y sofisticados con una misma prenda. Por eso esta prenda se encuentra entre los básicos de la periodista.

La hemos visto con diseños más veraniegos, pero en su colección dispone de otros más abrigados para seguir apostando por la prenda del momento sin importar la estación en la que estemos.

El eterno reinado de los vaqueros

La combinación perfecta para esta temporada nace de combinar unos vaqueros con un jersey de punto. Los que conforman la colección de Slow Love para Cortefiel, además de ser súper trendy, están elaborados de manera sostenible, ya que están elaborados mediante el proceso responsible wash. Además, dentro de las propuestas que nos hace Sara Carbonero a través de su colección con Isabel Jiménez, esta colección también trae consigo opciones de pantalones de pana, en una paleta de colores otoñales que pasan del tierra a los ocres y mostazas.