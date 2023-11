Alerta Black Friday 2023: 10 prendas de Zara y Mango que se van a agotar antes de que empiecen las ofertas.

Las que más saben de estilo ya tienen más que bicheadas sus firmas favoritas de cara al Black Friday. Con la Navidad a la vuelta de la esquina, ya han fichado ese vestido negro que hace tipazo para comprarlo en el Black Friday y, después de que hayan bajado las temperaturas, los abrigos calentitos de Zara ya están añadidos en su lista de deseos. Aunque no son las únicas prendas a las que han echado un vistazo, por eso debes estar atenta a las 10 prendas de Zara y Mango que se van a agotar antes de que empiecen las ofertas.

El Black Friday 2023 es tu momento para invertir en cabeza en las mejores ofertas y no dejarse llevar en exceso por las últimas tendencias (que no dejan de ser pasajeras). Invierte en prendas clave para tu armario cápsula y atrévete con las tendencias más candentes de la temporada, pero sin dejarte llevar por la locura. Zara y Mango ya calientan motores para los descuentos de Black Friday y estas son algunas de las prendas que sabemos que van a arrasar antes incluso de que empiecen las ofertas. Echa un vistazo para no quedarte sin ellas.

Black Friday: La ocasión perfecta para invertir en un armario cápsula

El Black Friday es la oportunidad ideal para construir o mejorar tu armario cápsula. Piezas versátiles y atemporales son esenciales y Zara y Mango ofrecen opciones que te llevarán desde la oficina hasta eventos nocturnos con estilo. Busca abrigos elegantes, blusas sofisticadas y pantalones a la última moda que se conviertan en tus básicos diarios.

Aprovecha los descuentos para hacerte con las últimas tendencias de Zara y Mango

El Black Friday es la ocasión perfecta para hacerte con las tendencias que dominarán las fiestas. Las lentejuelas, el terciopelo y los metalizados están en la cima de la lista. Zara y Mango tienen propuestas innovadoras que harán brillar tus looks festivos. Desde vestidos de brillibrilli hasta accesorios con destellos, estas maravillas transformarán tu estilo y te convertirán en el centro de atención.

Haz tu lista de deseo en Zara y Mango

La clave para triunfar en el Black Friday es la planificación. Antes de que comiencen los descuentos, crea tu lista de deseos con las piezas imprescindibles que no puedes dejar escapar. En Zara, busca ese abrigo de ensueño que te acompañará durante toda la temporada. En Mango, encuentra la joya de terciopelo que elevará tus conjuntos festivos. Añade todo a tu lista para que estés lista para fichar estas prendas antes de que vuelen de las estanterías.

Mono satinado de Zara

Ideal para un look de fiesta en Navidad, el mono plisado de Zara tiene un precio de 45,95 euros.

Chaqueta cropped de Zara

Con detalles en joya, esta chaqueta es ideal para llevarla con vaqueros wide leg de tiro alto. Tiene un precio de 35,95 euros.

Vestido de lentejuelas de Zara

Ideal para la noche de Fin de Año, este vestido de lentejuelas de Zara tiene un precio de 89,95 euros.

Jersey oversize de alpaca de Zara

Muy calentito para los días más gélidos, el jersey de alpaca de Zara tiene un precio de 129 euros.

Abrigo de lana camel de Zara

Actualmente el abrigo de Zara tiene un precio de 109 euros.

Americana de terciopelo de Mango

Muy en tendencia para los looks de Navidad, esta americana de terciopelo de Mango tiene un precio de 69,99 euros.

Chaqueta de lentejuelas de Mango

Una pieza básica de fondo de armario, esta chaqueta de lentejuelas de Mango tiene un precio de 39,99 euros.

Falda efecto metalizado de Mango

Midi y muy en tendencia, la falda con efecto metalizado de Mango tiene un precio de 39,99 euros.

Pantalones cargo de lana de Mango

Cómodos, versátiles y muy calentitos, estos pantalones cargo de lanada de Mango tienen un precio de 69,99 euros.