La blusa de cuadros de Stradivarius que disimula brazos y que sube de nivel tus pantalones blancos favoritos.

Da igual que los vestidos sean las prendas que más ganas tengas de empezar a llevar, sabes que el verano es muy largo y que tendrás que pensar en looks de todo tipo porque, aunque los vestidos camiseros te salvan todos lo sestilismos, hay veces en las que te apetece llevar unos pantalones blancos y presumir de bronceado. Para los pantalones blancos hay varias opciones. Siempre puedes llevarlos con una blusa con volantes, que están muy en tendencia esta temporada o en la versión romántica de esta prenda: una blusa con bordados. Pero si lo que quieres es subir de nivel tus pantalones blancos y, además, disimular los brazos, nada mejor que una blusa de cuadros como la que hemos encontrado en Stradivarius.

Después de la fiebre que se ha desatado por los cuadros vichy, no es de extrañar que firmas como Stradivarius hayan querido incluir entre sus propuestas de temporada una prenda con estas características. En lugar de contar con lazos o bordados, la blusa de cuadros de Stradivaris presenta unas mangas abullonadas, muy en tendencia esta temporada, con la que disimularás brazos y todo el protagonismo lo tendrán los cuadros. Echa un vistazo a esta blusa y prepara tus pantalones blancos de fondo de armario.

La fiebre por las blusas de cuadros vichy

Las blusas esta temporada han experimentado una clara evolución hacia el romanticismo. Si antaño se llevaban los diseños en gasa o satinado, esta temporada el maximalismo se adueña de las blusas más en tendencia. Esto se traduce en que estas versátiles prendas se llenan de bordados y lazos y sus mangas se vuelven abullonadas, jamoneras o de farol. Aunque no es la única evolución que estas prendas experimentan. También los estampados cobran especial protagonismo.

Atrás quedaron los clásicos estampados de flores y rayas para dar paso a otros mucho más personales, como son los cuadros vichy. Si bien es cierto que no se entiende el verano sin este especial estampado, este año la fiebre por los cuadros se acentúa mucho más. Sobre todo en la versión roja o en azul klein. Este estampado tan especial, además, deja que con él convivan otros detalles como las lazadas o incluso los bordados. No hay firma que no haya incluido entre sus propuestas de temporada una blusa con cuadros vichy y ya estás tardando en fichar la tuya.

Así es la blusa de cuadros de Stradivarius que disimula brazos y sube de nivel tus pantalones blancos favoritos

La blusa de cuadros vichy de Stradivarius es una pieza clave para elevar tus pantalones blancos favoritos y afinar visualmente los brazos. Este top corto destaca por su cuerpo elástico tipo nido de abeja, que se ajusta al cuerpo de manera favorecedora, proporcionando una silueta estilizada.

El escote recto de la blusa añade un toque clásico y elegante, mientras que las mangas abullonadas, que terminan por debajo del codo, cuentan con detalles de elásticos que aportan un aire romántico y femenino. Estas mangas son especialmente favorecedoras, ya que ayudan a disimular los brazos, creando una apariencia mucho más estilizada.

El patrón de cuadros vichy en un saturado azul klein añade un toque de frescura, realzando la intensidad y el contraste con tus pantalones blancos. Dado que la blusa es cortita, es preferible que la combines con pantalones de tiro alto para lograr un equilibrio perfecto en tu look y que así tu figura se vea proporcionada y con armonía.

Estas favorecedoras características hacen de la blusa de cuadros vichy de Stradivarius una opción versátil y estilosa para cualquier ocasión, especialmente cuando lo que buscas es un look elegante, cómodo y favorecedor.

Disponible desde la talla XS hasta la XL, la blusa de cuadros de Stradivarius que disimula brazos y sube de nivel tus pantalones blancos favoritos tiene un precio de 19,99 euros.