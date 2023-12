Las blusas elegantes de Zara que sustituyen a los vestidos en los looks de Navidad más sofisticados.

Encontrar el look de Navidad perfecto para muchas pasa por hacerse con un vestido negro de terciopelo y fin, pero no todo son vestidos en estas fechas. A pesar de que prendas como el vestido de lentejuelas más viral o el recién descubierto vestido de perlas, hay otras combinaciones mucho más elegantes y sofisticadas con las que sustituir a los vestidos y darle un aire diferente a tu look de Navidad. Hablamos de las blusas más elegantes de Zara, con las que podrás conseguir gran variedad de estilismos sin la necesidad de darle demasiadas vueltas a la cabeza.

Ideales para llevarlas con unos pantalones de lentejuelas, con unos palazzo o con unos en efecto piel, estas blusas de Zara resultan de lo más elegantes, tanto por su diseño como por su tejido. De ahí que sean la opción perfecta para un look de Navidad con un punto sofisticado y que se aleje de lo convencional. Además, invertir en este tipo de blusas para un look de Navidad nos garantiza que estas prendas no serán exclusivas de una estación o de un periodo concreto de tiempo, ya que podremos usarlas en cualquier evento y en cualquier contexto.

Con una lazada y de color rosa

Ideal para un look de inspiración romántica, esta blusa de Zara te dará mucho juego tanto en tus looks de Navidad como en los posibles estilismos por los que te decantes pasadas las fiestas (ref. 2216/862).

De color blanco y con detalles

También con una lazada, esta blusa de Zara es un básico de fondo de armario que te puede solucionar los looks de Navidad cuando no tengas claro qué ponerte (ref. 2133/100).

De lentejuelas

¿Hay algo más navideño que una lentejuelas? Probablemente no. Así que si lo que buscas es un aire diferente con tu look, deja a un lado los clásicos vestidos de lentejuelas y pásate mejor a la original blusa. En este caso, también están disponibles los pantalones a juego (ref. 8351/235).

Con cuello babero versión rockera

Se llevaron el año pasado y ya han dejado de verse, pero los cuellos babero, si huyen de la estética excesivamente lady, pueden ser una buena (buenísima opción) para apostar por ellos en un look de Navidad. Con unas bermudas de lentejuelas, con una mini falda... (ref. 3897/168).

Con pedrería y satinada

No hay nada más elegante y sofisticado que una blusa de pedrería. Ideal para llevara con unos pantalones palazo, con una falda lápiz, pero también con vuelo e incluso con unos vaqueros oscuros para las que prefieran una opción más informal, esta blusa de Zara es un sí rotundo para Navidad (ref. 4786/909).