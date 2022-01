Nunca se tienen suficientes en el armario y nadie podrá decirnos lo contrario. Socorridas como las que más, las blusas son esa prenda salvavidas por la que apostamos durante toda la primavera para salir airosas de cualquiera que sea nuestro look. De ahí que siempre que tengamos ocasión, decidamos fichar una nueva. Por ejemplo, las rebajas de Zara.

En las rebajas de Zara hemos encontrado ese vestido de lunares que siempre arrasa en verano y estamos felices por haberlo podido fichar mucho más barato y después de ver la nueva colección de primavera de Parfois ya tenemos los ojos puestos en la próxima estación y en nuestros looks más florales.

Para llevar a cabo esos look, nada mejor que una de las blusas de las rebajas de Zara que puedes fichar ahora y estrenar en primavera. Vale que te las puedes poner ya con un buen jersey encima, pero tienen estampados tan bonitos que merece la pena espera a que las temperaturas sean mucho más agradables para poder presumir de blusas.

No es la primera vez que las blusas de Zara se convierten en prendas comodín de nuestros looks. Estampadas, satinadas, de algodón, con flores o e tonos súper en tendencia, estas son las diez blusas de las rebajas de Zara que fichar ahora y estrenar en primavera. Además de ser súper ponibles, ninguna excede los 15 euros, así que no se nos ocurre mejor inversión de rebajas que estas blusas de primavera.

Blusa étnica de las rebajas de Zara

Disponible desde la talla XS hasta la XL, a blusa étnica de Zara tenía un precio de 29,95 euros y ahora está rebajada a 12,95 euros.

Blusa de flores de las rebajas de Zara

Disponible desde la talla XS hasta la XL, la blusa de flores de Zara tenía un precio e 25,95 euros y ahora está rebajada a 7,99 euros.

Blusa con estampado celeste de las rebajas de Zara

Disponible desde la talla XS hasta la XL, la blusa con estampado celeste de Zara tenía un precio de 29,95 euros y ahora está rebajada a 12,95 euros.

Blusa estampada de las rebajas de Zara

Disponible desde la talla XS hasta la XL, la blusa estampada de Zara tenía un precio de 25,95 euros y ahora está rebajada a 7,99 euros.

Blusa de flores de las rebajas de Zara

Disponible desde la talla XS hasta la XL, la blusa de flores de Zara tenía un precio de 29,95 euros y ahora está rebajada a 7,99 euros.

Blusa con estampado retro de las rebajas de Zara

Disponible desde la talla XS hasta la XXL, la blusa con estampado retro de Zara tenía un precio de 29,95 euros y ahora está rebajada a 12,99 euros.

Blusa con estampado años 70 de las rebajas de Zara

Disponible desde la talla XS hasta la XXL, la blusa con estampado años 70 de Zara tenía un precio de 25,95 euros y ahora está rebajada a 12,99 euros.

Blusa con flores pequeñas de las rebajas de Zara

Disponible desde la talla XS hasta la XXL, la blusa con flores pequeñas de Zara tenía un precio de 25,95 euros y ahora está rebajada a 7,99 euros.

Blusa de flores de las rebajas de Zara

Disponible desde la talla XS hasta la XL, la blusa de flores de Zara tenía un precio de 25,95 euros y ahora está rebajada a 15,99 euros.

Blusa cropped de las rebajas de Zara

Disponible desde la talla XS hasta la L, la blusa cropped de Zara tenía un precio de 25,95 euros y ahora está rebajada a 15,99 euros.