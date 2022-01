Las rebajas de Zara tienen el vestido de lunares que siempre arrasa en verano.

Todos los veranos ocurre lo mismo y aunque el frío no invite a pensar en la época estival, sabemos que en unos meses habrá un vestido de lunares irresistible que se convertirá en nuestro favorito. Con independencia de cuales sean las tendencias para 2022, el estampado de lunares es ese clásico print que jamás pasará de moda. Tanto es así, que no hay verano (incluso primavera) en la que un vestido de lunares no se convierta en el total y absoluto protagonista de la temporada.

Buceando por las gangas de las rebajas de Zara, más preocupadas por encontrar los abrigos y chaquetones en los que sí merece la pena invertir que de dar con una prenda veraniega, no hemos dado de bruces con el que sabemos que será el vestido que arrase este verano. No tenemos pruebas, pero tampoco dudas, de que el vestido de lunares de las rebajas de Zara lo va a petar este verano, por eso no queremos quedarnos con el gusanillo y hemos decidido ficharlo.

Los vestidos de lunares siempre arrasan en verano, ya sea porque es un estampado súper alegre o porque con él nos transportamos a otra ciudad y otro verano. El caso es que no entendemos un verano sin un vestido de lunares y nada nos parece mejor que haber encontrado el que triunfará en las rebajas de enero.

Aunque todavía haga bastante frío y el verano se antoje demasiado lejano (¿cuántos domingos quedan para que sea verano, Vecina?), nada nos parece más ilusionante que hacernos ya con esa prenda con la que presumiremos de moreno y comeremos nuestros primeros helados.

Con un lunar de tamaño medio y de color negro (sobre un fondo blanco, cómo si no), el vestido de las rebajas de Zara se antoja perfecto para cualquier contexto veraniego. De tipo lencero, el vestido de lunares de Zara combina a la perfección con una alpargatas de esparto (el calzado estrella de todos los veranos), con unas manoletinas rojas e incluso con unas sandalias de tiras.

El vestido de lunares de las rebajas de Zara combina con todo y va a arrasar este verano, así que no te quedes sin él (como era de esperar, las tallas ya empiezan a escasear).

Así es el vestido de lunares de las rebajas de Zara

Se trata de vestido midi de escote de pico con las tirantas muy finas y con diseño tipo lencero. El vestido de lunares, además, cuenta con bolsillos laterales ocultos en las costuras y presenta una abertura lateral en la falda combinada con tejido a contraste que le da un toque muy sexy y glamuroso. En definitiva, el vestido de lunares de las rebajas de Zara tiene todas las papeletas para convertirse en el vestido del verano y no se nos ocurre mejor momento para hacerte con él que ahora que está 30 euros más barato.

Disponible desde la talla XS hasta la L, el vestido de lunares de Zara tenía un precio de 69,95 euros y ahora está rebajado a 39,95 euros.