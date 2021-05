El nuevo bolso bombonera de Parfois tiene todo lo necesario para convertirse en el bolso más top del verano y sólo vale 20 euros

No sólo los looks cambian para bien cuando sube el mercurio. Los complementos dejan a un lado la sobriedad (y por fin se salen del trío negro, gris y camel) para volverse mucho más alegres, divertidos y originales. En ese sentido, los bolsos y su manera de apostar por ellos en nuestros looks de primavera y verano ganan en variedad. Aunque siempre hay un bolso que se convierte en el más top de todo el verano y no hay forma de que no lo combinemos con todos nuestros looks.

Parfois ya nos había dado las pinceladas de lo que podía ser el bolso más top del verano. Se trataba de un bolso de crochet irresistible y súper barato que tenía todas las papeletas para ser nuestro preferido de este verano. Al menos hasta el momento, ya que hemos encontrado el bolso bombonera de Parfois que lo mismo pega con la falda pareo que hace cintura de avispa y le da un toque chic, que lo mismo lleva a otro nivel la falda midi de flores que compite con la tendencia pareo, que es el complemento perfecto de los vestidos blancos y los vaqueros flare.

De rafia y con un tamaño perfecto, el nuevo bolso bombonera de Parfois tiene todo lo necesario para convertirse en el bolso más top del verano y, lo mejor, sólo vale 20 euros. Además de estar elaborado en rafia, el material por antonomasia de los bolsos de verano, esta pieza presenta una correa en animal print que la hace mucho más original. Aunque, el detalle del bolso bombonera de Parfois que más nos gusta es la forma en la que va enganchada la correa al propio bolso. Se trata de una pieza que emula al carey y que le da un toque muy especial al bolso.

Estilo bombonera, con un accesorio de carey y con una correa de estampado de leopardo, este bolso de Parfois no necesita nada más para ser el bolso más top del verano, ese que te pones con tus vestidos de popelín, con un look total black o con un caftán para bajar a la playa. En su interior cabe de todo y su diseño es tan básico a la par que original, que será casi imposible que apuestes por otro bolso este verano que no sea éste para todos tus looks. Por 20 euros, éste bolso bombonera de Parfois será el más top del verano y la versatilidad será su mejor cualidad.

Así es el bolso bombonera de Parfois que sólo vale 20 euros

La rafia y el mimbre son los materiales estrella de los bolsos de verano. Aunque quizás el mimbre sea demasiado rígido y prefiramos dejar los bolsos elaborados en este material para nuestros canastos de la playa. Por eso, el bolso bombonera de Parfois se antoja perfecto para el día a día de los looks de verano.

Al ser la rafia un material mucho más maleable y cómodo de llevar, apostar por un bolso confeccionado en este material es sinónimo de verano y versatilidad. En el caso del bolso bombonera de Parfois, no sólo el material es lo que hace que sea el más top del verano, no tendría sentido que un material tan típico fuese la característica que hiciera especial al complemento.

La correa en estampado de leopardo y sus detalles en falso carey son los que dotan al bolso bombonera de Parfois de ese halo de espectacularidad. Por eso (y porque al ser tipo bombonera y de bandolera es un bolso súper cómodo), tenemos claro que el bolso de Parfois será el más top del verano. Las que más saben de estilo ya tiene claro que será el bolso comodín de todos sus looks estivales. El bolso bombonera de Parfois tiene un precio de 19,99 euros.