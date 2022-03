La camiseta de volantes de Zara de 15 euros es lo que necesitan los vaqueros más básicos para tener rollazo.

Tener rollazo con un look es tan sencillo como saber combinar las prendas o contar con una prenda que tenga personalidad propia. Es el caso de la súper camiseta de volantes que hemos encontrado en Zara y que combina a la perfección con los súper en tendencia vaqueros carpintero. Aunque no sólo estos vaqueros tienen un rollazo con la camiseta de volantes de Zara.

Irresistiblemente flamenca, la camiseta de volantes es la prenda perfecta para combinarla con las faldas midi que ahora llevamos con zapatillas y también para apostar por ella con los pantalones con los que ir cómoda a la oficina. Aunque, si de verdad hay una prenda que sube de nivel al combinarla con esta camiseta de volantes de Zara son tus vaqueros más básicos.

En cuatro colores (nosotras estamos enamoradas de la negra y la naranja), la camiseta de volantes de Zara es todo lo que necesitan los vaqueros más básicos para tener rollazo y, ojo, sólo vale 15 euros. Con la capacidad de hacer que los vaqueros más básicos dejen de parecer una prenda informal para ser un lookazo, la camiseta de volantes de Zara es la típica que fichas y sabes que te solucionará muchos (muchísimos) looks.

Que una camiseta tenga la habilidad de hacer que un look básico tenga rollazo es algo que no podemos pasar desapercibido. Mucho menos cuando esa camiseta sólo vale 15 euros y nos ofrece tantas posibilidades. Las que somos más flamencas siempre vemos la ocasión perfecta para apostar por un look de inspiración, ya sea con volantes o con lunares.

En el caso de la camiseta de volantes de Zara no se nos ocurre mejor idea que apostar por ella con vaqueros básicos y taconazo para un look con rollazo, con palazzo de tiro alto para un look elegante, pero informal, o con una falda midi y alpargatas para un outfit ideal y súper primaveral.

La camiseta de volantes de Zara en color naranja

Disponible desde la talla S hasta la L, la camiseta de volantes de Zara que necesitan tus vaqueros más básicos para tener rollazo tienen un precio de 15,95 euros.

La camiseta de volantes de Zara en color celeste

Disponible desde la talla S hasta la L, la camiseta de volantes de Zara que necesitan tus vaqueros más básicos para tener rollazo tienen un precio de 15,95 euros.

La camiseta de volantes de Zara en color negro

Disponible desde la talla S hasta la L, la camiseta de volantes de Zara que necesitan tus vaqueros más básicos para tener rollazo tienen un precio de 15,95 euros.

La camiseta de volantes de Zara en color blanco

Disponible desde la talla S hasta la L, la camiseta de volantes de Zara que necesitan tus vaqueros más básicos para tener rollazo tienen un precio de 15,95 euros.