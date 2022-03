A pesar de que hay prendas que, a priori, parecen mucho más cómodas y prácticas, hay que reconocer que las faldas son nuestra favorita para los looks más ideales de la primavera. A pesar de que los pantalones con los que ir cómodas a la oficina le ganan terreno incluso a los monos más elegantes (que son ideales, pero preferimos reservarlos para eventos más importantes), tenemos que reconocer que ahora que las faldas midi han descubierto en las zapatillas su calzado aliado, sólo queremos apostar por esta prenda.

Si los trajes de chaqueta se han convertido en la perfecta apuesta para un look de invitada, nada nos hace extrañar que las faldas midi sean perfectas para llevarlas con zapatillas. Sobre todo si hablamos de looks cómodos de primavera y sobre todo si nos referimos a las faldas midi que hemos encontrado en Zara (dónde si no).

Hay una ley no escrita que parece decir "es primavera, ponte una falda midi" y nosotras no queremos llevarle la contraria. Elegantes a más no poder, parecía que las faldas midi estaban reservadas para un calzado más elegante. Ahora que la moda comfy se ha adueñado del street style es el momento de hacer de las faldas midi las compañeras perfectas de tus zapatillas y marcarte los looks más cómodos de primavera.

Ya sea con una camiseta, con una blusa o con un top, Zara tiene las faldas midi perfectas para llevar con zapatillas en tus looks más cómodos de primavera. Ahora sólo tienes que elegir la que te parezca más bonita y marcarte el look con más rollazo de la primavera.

Falda midi con bordados de Zara

Disponible desde la talla XS hasta la XXL, la falda midi con bordados de Zara tiene un precio de 49,95 euros.

Falda midi con estampado de Zara

Disponible desde la talla XS hasta la XXL, la falda midi con estampado de Zara tiene un precio de 29,95 euros.

Falda midi satinada de Zara

Disponible desde la talla XS hasta la XXL, la falda midi satinada de Zara tiene un precio de 29,95 euros.

Falda midi plisada de Zara

Disponible desde la talla XS hasta la XXL, la falda midi plisada de Zara tiene un precio de 29,95 euros.

Falda midi con volantes de Zara

Disponible desde la talla XS hasta la XXL, la falda midi con volantes de Zara tiene un precio de 29,95 euros.

Falda midi plisa azul eléctrico de Zara

Disponible desde la talla XS hasta la XL, la falda midi plisada azul eléctrico de Zara tiene un precio de 29,95 euros.

Falda midi con estampado animal print de Zara

Disponible desde la talla XS hasta XXL, la falda midi con estampado animal print de Zara tiene un precio de 29,95 euros.

Falda midi satinada de color naranja de Zara

Disponible desde la talla XS hasta la XXL, la falda midi plisada de color naranja tiene un precio de 49,95 euros.