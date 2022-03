A la hora de apostar por un look de oficina hay varias cosas que tenemos claras. La comodidad, la versatilidad y la sobriedad deben ser los tres pilares sobre los que se sustente. En ese sentido, con independencia de cuáles sean las tendencias de primavera (o de cualquier otra estación), dar con unos pantalones anchos y de colores es clave para conseguir ese look de oficina súper cómodo.

No es que no podamos apostar por los súper en tendencia y comodísimos vaqueros carpinteros (si sabes cómo combinarlos serás la auténtica reina de la oficina), es que para un look con el que ir a trabajar preferimos otro tipo de pantalones con los que ir mucho más cómodas y, encima, derrochar glamour.

Es el caso de los seis pantalones de Zara con los que ir cómoda a la oficina por menos de 30 euros que hemos encontrado. De diferente corte y en diversos colores, estos pantalones de Zara se antojan perfectos para convertirlos en el uniforme con el que serás la más estilosa de la oficina.

Desde los clásicos pantalones de vestir de color negro a la versión culotte para ir a la oficina en color celeste, los pantalones de Zara con los que ir cómoda a la oficina, además de valer menos de 30 euros, todos tienen en común que se presentan con la pernera ancha y el tiro muy alto. En ese sentido, se convierten en prendas muy cómodas a la par que favorecedoras.

Ideales para llevar con una blazer, los pantalones de Zara con los que ir cómoda a la oficina poco o nada necesitan para convertirse en un lookazo. Además de con blazer, podrás llevarlo con blusas y camisetas en función del estilo por el que quieras a apostar para ir a trabajar. Descubre cuáles son los pantalones de Zara para ir cómoda a la oficina que más te favorecen y márcate el lookazo en el trabajo.

Pantalones culotte negros de Zara

Disponibles desde la talla XS hasta la XXL, los pantalones culotte negros de Zara tienen un precio de 29,95 euros.

Pantalones rectos rosa fucsia de Zara

Disponibles desde la talla XS hasta la XXL, los pantalones rectos rosa fucsia de Zara tienen un precio de 29,95 euros.

Pantalones amarillos de tiro alto de Zara

Disponibles desde la talla XS hasta la XXL, los pantalones amarillos de tiro alto de Zara tienen un precio de 29,95 euros.

Pantalones culotte celeste de Zara

Disponibles desde la talla XS hasta la XXL, los pantalones culotte celeste de Zara tienen un precio de 29,95 euros.

Pantalones wide leg color tostado de Zara

Disponibles desde la talla XS hasta la XXL, los pantalones wide leg de Zara color tostado tienen un precio de 29,95 euros.

Pantalones anchos de color blanco de Zara

Disponibles desde la talla XS hasta la XXL, los pantalones anchos de color blanco de Zara tienen un precio de 27,95 euros.