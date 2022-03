Queda poco para primavera y el cuerpo lo sabe. El cuerpo y las marcas, que ya han entado las bases de lo que será tendencia esta primavera 2022. Lo hemos visto en los escaparates, en las propuestas de looks de invitada de primavera y hasta en el hallazgo de los vestidos más bonitos. Las tornas han cambiado y dejamos atrás la seriedad de los looks más invernales para dar paso a las tendencias primaverales más alegres del momento. Porque otra cosa, las tendencias de esta primavera 2022 son de lo más alegre. Aunque no sólo hay alegría en las tendencias de la próxima estación, también hay mucho revival.

Al menos así lo dictan las marcas, que ya han decidido que el verde será el color de la primavera 2022 y que los vaqueros que se lleven serán como lo que te ponías en el instituto. Aunque no son las únicas tendencias de primavera que debes controlar. Tras varios días observando las jugadas de las marcas, hemos elaborado esta lista con las siete tendencias de primavera 2022 que dictan las marcas y que debes tener bajo control si quieres dominar el street style.

Es el momento de que desempolves tu ropa más dosmilera y que rescates del fondo del armario las prendas con más color, esta primavera es alegre y divertida y vas reconciliarte con tu yo adolescente.

Verde, el color que domina la primavera 2022

Si la primavera pasada el rosa lo inundó todo (de hecho, todavía sigue estando muy presente), esta temporada el verde se convierte en el verdadero protagonista. Pero no cualquier verde, esta primavera 2022 se lleva el verde esperanza (o esmeralda, según se mire) y la clave está en llevarlo en solitario o mezclarlo con otros colores rompedores, como el propio rosa.

>> El verde es el color de la primavera 2022 y lo llevarás en todos tus looks

Colores vitamina, ácida energía para los looks de primavera

Sí, el verde es el color de esta primavera, pero no podemos obviar otra de las tendencias más top de la tEmporada: los colores vitamina. Tonalidades súper ácidas como el rosa fucsia, el amarillo limón, el verde menta o el naranja se han adueñado de las prendas esta primavera. Adiós a la sobriedad de negros y camel, esta primavera se antoja divertida y la clava está en llenar todos los looks de color.

>> Americanas de colores, las vitaminas que tu armario necesita esta primavera

Pantalones anchos y de colores

Que los pitillo pasaron a mejor vida no hace falta que lo recordemos, que la primavera se presenta muy cómoda nos lo confirma la tendencia que regresa: esta temporada los pantalones son anchos y de colores. La presencia de los colores en la moda esta primavera 2022 está más que justificada después de los años de incertidumbre pandémica (que nos dejó looks de lo más anodino). Aunque hay una consecuencia de la moda heredada de la pandemia que continúa con nosotros: los pantalones anchos. Esta primavera ambas tendencias se fusionan en una y nos dan como resultado la fuerte presencia de los pantalones anchos en la moda.

>>Ésta es la clave de las tendencias de primavera, los pantalones serán anchos y de colores

Los vaqueros dosmileros regresan a la primavera de 2022

En lo que respecta a vaqueros todo está inventado, por eso no es de extrañar que cada dos o tres temporadas vuelvan a llevarse pantalones que ya creíamos en el olvido. Aunque esta primavera destaca el regreso de la estética dosmilera y con ella prendas como los vaqueros anchos de grandes bolsillos. Ahora se llaman carpenter, pero tú sabes que esta prenda no tienen nada de nueva porque tú ya te la ponía para ir al instituto.

>>Vaqueros carpintero, los recién llegados que no te quitarás en toda la primavera

Las tendencias dosmileras vuelven en la primavera 2022

Como avanzábamos antes, las tendencias dosmileras (nos gusten o no) están de regreso esta primavera 2022. Vuelven a nuestras vidas los pantalones de tiro bajo, las camisetas de tirantas e incluso las gorras (de repente nos hemos convertido en Britney Spears) y, atención, las blusas perforadas. La que somos de Andalucía sufrimos esta tendencia en nuestros trajes de flamenca a principios de los 2000, parece que ahora toca volver a reconciliarse con el tejido perforado, aunque sea tímidamente.

>> Blusas perforadas, la tendencia dosmilera que vuelve y te reconcilia con tu adolescencia

La confirmación de los vestidos camiseros como básico de primavera

¿Alguna vez han dejado de serlo? Los vestidos camiseros siempre nos han acompañado, haciendo su acto de aparición nada más llegar la primavera, pero esta temporada parecen tener mucha más fuerza y peso en las nuevas colecciones. Entendemos que la estética comfy (que ya se combina con lo más glam) sigue estando muy presente y que la mejor forma de hacerla vestido es apostando por el camisero. Eso sí, esta primavera 2022 los estampados están a tope.

>> Los vestidos camiseros más ideales que ya puedes fichar para primavera

Lunares, el eterno estampado de primavera

Puede que se aporque llevamos dos años sin Feria o porque es el estampado más alegre a la par que elegante del mundo mundial, el caso es que los lunares se consagran como el eterno estampado de primavera y esta temporada las marcas lo tienen muy presente en sus nuevas propuestas.

>> Diez prendas de lunares con las que calentar motores para la Feria de Abril