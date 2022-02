Los looks de invitada de inspiración flamenca de Mónica Méndez para tus bodas de primavera.

En las calles ya huele a azahar y eso, aunque cada vez ocurra antes, significa que la primavera está muy cerca y con ella todas las bodas que trae consigo la nueva estación. Una de las estaciones preferidas por las invitadas perfectas (y por los novios, claro), la primavera invita a que la inspiración flamenca se cuele de pleno en todos los looks.

Lo hemos visto en las prendas de lunares que ya se ven por los escaparates y hasta en ese vestido de lunares de invitada y ahora lo observamos en la nueva colección de la diseñadora Mónica Méndez.

Tras su paso por We Love Flamenco, donde Mónica Méndez hizo toda una reivindicación por las raíces flamencas, la diseñadora propone ahora varios looks de invitada de inspiración flamenca para tus bodas de primavera, por los que también podrás apostar en verano y en otoño.

¿Invitada a una boda y todavía sin el look perfecto? ¿Amante de la moda flamenca y fan de los lunares y volantes por encima de cualquier otra tendencia? Atenta a las propuestas de invitada de primavera de Mónica Méndez, que tiene el vestido de inspiración flamenca que te convertirá en el centro de todas las miradas en tus próximas bodas.

Así son los looks de invitada de inspiración flamenca de Mónica Méndez

A la hora de buscar un look de invitada, sobre todo cuando se trata de bodas de primavera o verano, solemos apostar por la inspiración flamenca que, en Andalucía, nos acompaña muchos de nuestros looks del día a día. En ese sentido, diseñadoras como Mónica Méndez plantean en sus colecciones trasladar esa inspiración flamenca y crear looks de invitada con los que es imposible no soñar.

Al menos eso es lo que nos trasmite la diseñadora en su recién presentada colección Serendipia. A través de sus nuevas propuestas, la diseñadora plantea looks de invitada de dos piezas, blusas asimétricas y vestidos con volantes que dibujan las tendencias de invitada de inspiración más flamenca.

Aires flamencos, volantes que se deslizan por la silueta, flecos que dan movimiento y tejidos cómodos a la vez que especiales, para convertirte en la invitada flamenca y elegante que quieres ser. Porque la flamenca naca, no se hace, y no solo apuesta por la moda flamenca para ir a ferias y romerías, sino que la adapta para su día a día y la incluye tanto en su outfit con el que ir a la oficina, como en el perfecto look de invitada para esa boda de primavera para la que lleva meses preparándose.

'Serendipia', la colección que Mónica Méndez presentó en We Love Flamenco

Con idea de hacer de la moda flamenca una apuesta para todo tipo de eventos, Mónica Méndez llevó a We Love Flamenco la colección Serendipia, en la que resaltan las formas femeninas sin renunciar a la comodidad es la tónica dominante.

El trío de color más flamenco, rojo, blanco y negro, se convierte en caballo ganador en la colección de la diseñadora, donde también se aprecian los verdes, naranjas y azules y la mezcla de estampados y lunares. Faldas de lunares clásicas se combinan con flecos llenos de movimiento, aunque la combinación más destacada es la de los malvas y verde agua, una mezcla de colores que va a dar mucho que hablar esta temporada flamenca.