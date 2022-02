Los vaqueros naranja de Stradivarius, la verdadera tendencia de la primavera 2022.

El color lo inunda todo esta primavera. Si todavía no te has dado cuenta es que no has bicheado lo suficiente las tendencias de la primavera 2022 (o que llevas una venda en los ojos, que también pude ser). Los colores vitamina, desde el verde ácido al fucsia, pasando por el naranja, se han convertido en los protagonistas de la temporada y prueba de ello son los pantalones anchos y de colores que se han vuelto virales. Aunque, si hay que hablar de una tendencia verdadera y absoluta esta primavera 2022, son los vaqueros naranja de Stradivarius.

Con el mismo efecto súper favorecedor de los pantalones culotte de Stradivarius, los vaqueros naranja llegan para revolucionar las tendencias de primavera. Ideales para combinarlos con algunas de las blusas perforadas que confirman el regreso de las tendencias dosmileras, los vaqueros naranja de Stradivarius ya han empezado a adueñarse del street style y de las redes sociales.

Este fenómeno no nos pilla desprevenidas, la pasada primavera vivimos algo similar con los vaqueros rosas que se hicieron virales, por lo que en esta ocasión no dejaremos que los vaqueros naranja de Stradivarius se nos escapen.

Bastante cómodos y versátiles, los vaqueros naranja de Stradivarius son la verdadera tendencia de la primavera 2022 porque si hay un color vitamina de verdad, ése es el naranja. Atrevido, alegre, fresco, juvenil y un chute de energía, el naranja es el color que contagia felicidad y los vaqueros son los pantalones con los que más cómodas nos sentimos en nuestro día a día.

De ahí que la combinación de naranja y vaqueros que se da en esta prenda de Stradivarius se presente como la verdadera tendencia de la primavera 2022. Si te has enamorado de los vaqueros naranja de Stradivarius, te recomendamos que los fiches ya, vaya a ser que te ocurra como con los vaqueros rosas la primavera pasada y tengas que esperar una y otra vez a que los repongan.

Así son los vaqueros naranja de Stradivarius más en tendencia de la primavera 2022

Se trata de unos vaqueros básicos de Stradivarius, del mismo estilo de los que la firma suele tener en diferentes modelo. La pernera es recta (parece que el wide leg se va volviendo un poco más discreto), el tiro es alto (gurús de la moda, gracias por no arrebatarnos este favorecedor corte) y presenta cinco bolsillos. El corte resulta de lo más favorecedor y versátil, por lo que atrevernos a apostar por estos vaqueros naranja de Stradivarius es todo un acierto si queremos triunfar con las tendencias de primavera.

Disponibles desde la talla 32 hasta la 44, los vaqueros naranja de Stradivarius que se postulan como la verdadera tendencia de la primavera 2022 tienen un precio de 25,99 euros.