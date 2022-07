La nueva colección de decoración de Primark, un sueño de verano en azul Mediterráneo

El verano no sólo se respira en la playa o través de nuestros looks, el verano también se siente a través de las tendencias en decoración del hogar, que en la época estival se vuelven mucho más ligeras, relajadas y azules. Sí, has leído bien. Todos los veranos el azul se convierte en el color protagonista de la decoración de casa, incluyendo ese dormitorio pequeño y con el que queremos aprovechar el espacio.

Como si fuera un sueño de verano en azul Mediterráneo (porque tiene que ser Mediterráneo, si no no vale), la colección de decoración de Primark llega como un soplo de aire fresco para hacer de tu casa un hogar de revista. Es el momento de hacerte con esos básicos de decoración de verano low cost y teñir de azul Mediterráneo tu casa.

No hay nada más onírico que disfrutar de una cena estival al aire libre bajo los últimos rayos de sol, ¿no crees? La última colección de Primark de menaje y artículos para el hogar incluye todo lo que necesitas para hacer que esas veladas se conviertan en recuerdos inolvidables.

Así, la nueva colección de artículos de decoración de Primark, inspirada en los destinos vacacionales y retiros relajantes griegos, combina tonos de color índigo con texturas naturales y cerámicas neutras para conseguir un ambiente de ensueño.

Decoración de verano para una comida al aire libre

Haz que la mesa de tu patio o jardín cobre vida y disfruta de tus comidas al aire libre. Tanto si se trata de un auténtico banquete, como de una comida familiar a base de tapas, en nuestra colección de artículos de menaje imprescindibles encontrarás la solución perfecta para crear un ambiente de lo más ameno. Para ello, combina varios manteles estampados de color azul y blanco con un camino de mesa de yute y una vajilla y cristalería de tonos azules.

Viste tu mesa con manteles individuales texturizados y objetos decorativos de cerámica azul, y sirve a los tuyos todo tipo de tapas y platos para compartir de nuestra línea de platos de gran tamaño y bandejas. Truco estrella: olvídate de los clásicos recipientes y tarros de condimentos, y sirve tus aderezos preferidos en elegantes y refinados cuencos.

¿Quieres impresionar a tus invitados? Aprovecha la temporada de verano para invertir en nuevos artículos de menaje. La línea de platos llanos, platos de postre y cuencos a juego causará auténtica sensación. Pero ¿sabes qué es lo mejor de todo? Que puedes hacerte con todo lo necesario para recibir a todos los tuyos sin quedarte en números rojos.

Decoración de verano para un picnic

¿Estás preparando una velada informal? En Primark tienen los básicos de picnic que necesitas para que tu próxima visita al parque sea de lo más sofisticada. La nueva colección de decoración de Primark se ha apoderado del estampado de la temporada, los jugosos limones, y han creado una manta y una bolsa isotérmica dignas de foto y repletas este vibrante cítrico. Queda con tus amigos y familiares y exprimid el día al máximo.

La decoración de verano de Primark, también para el interior

Traslada la tendencia de los tonos azules y blancos al interior de tu hogar añadiendo toques en color índigo a tu dormitorio con los juegos estampados de funda nórdica. Los jarrones de cerámica y las suculentas artificiales en tonos de inspiración oceánica son perfectos para aportar color en las estanterías más neutras.