Guía para llevar una sobrecamisa esta primavera si eres un hombre.

Con la llegada de la primavera, es momento de empezar a pensar en renovar el armario con prendas versátiles que podamos combinar con cualquier look. Sobre todo si se trata de prendas versátiles y funcionales como pueden ser las blusas más bonitas de la primavera o los trajes de chaqueta cómodos y elegantes con los que salvar el look de cualquier evento. Aunque, de todas las prendas por las que apostar a la hora de renovar el fondo de armario hay una que es esencial. Se trata de la sobrecamisa, una prenda que no puede faltar en el fondo de armario de un hombre con mucho estilo y elegante.

Tendencia que ha llegado para revolucionar los armarios masculinos, la sobrecamisa es esa prenda que combina con todo y que acude al rescate de cualquier look cuando no sabemos qué ponernos. Quizá demasiado funcional, hay veces en las que resulta algo complicado saber cuándo y cómo apostar por ella.

Para facilitar la combinación de la que se ha convertido en una tendencia imprescindible de la temporada para completar un estilismo básico la marca Scotta 1985 plantea la guía definitiva para llevar una sobrecamisa esta primavera si eres un hombre. Además, en su nueva colección de temporada cuenta con diversos modelos para todo tipo de contextos.

Sobrecamisa para un look casual

Una manera sencilla de llevar una sobrecamisa es con unos jeans y una camiseta básica. Puedes llevarla abierta o cerrada, y si quieres darle un toque extra de estilo, puedes añadir un cinturón. Para completar el look, puedes llevar unos zapatos de estilo casual o unas zapatillas deportivas.

Sobrecamisa para un look bohemio

Si quieres un look más bohemio, puedes combinar tu sobrecamisa con unos pantalones bermudas y una camisa de lino. También puedes añadir unos complementos para conseguir un estilismo completo.

Sobrecamisa para un look elegante

Para un look más elegante, puedes llevar tu sobrecamisa con unos pantalones chinos azul marino del mismo color que la sobrecamisa y unos zapatos de vestir. Puedes llevarla abierta o cerrada con una camiseta debajo.

Sobrecamisa para un look campestre

Para un look campestre, puedes combinar tu sobrecamisa de cuadros con unos pantalones chinos y unas zapatillas deportivas o unos botines de ante. Puedes llevarla abierta con una camiseta debajo, o cerrada como una camisa normal. Completa el look con algún complemento como una gorra.

Sobrecamisa para un look moderno

Otra opción es llevar tu sobrecamisa abierta combinándola con unos pantalones chinos, una camiseta por dentro y un cinturón. Combínala con un pañuelo para un look más moderno