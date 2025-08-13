Así es el conjunto de dos piezas con pantalón ancho fluido de Zara que no querrás perderte este agosto: holgado, cómodo y con un accesorio sorpresa

Zara apuesta por la comodidad y así lo podemos comprobar en las últimas novedades de su catálogo. Entre todas ellas, los estampados animal print en vestidos y chaquetas vuelven a cobrar protagonismo, acompañados de pantalones campana o anchos y fluidos en los que el contraste entre tonos claros y oscuros marca el camino hacia la última quincena de agosto.

Así, una de las últimas incorporaciones de la firma de Inditex es un conjunto de dos piezas monocolor, cómodo, holgado y estilizado, ideal para llevar con sandalias planas y aprovechar las tardes más frescas del verano. Además, su tonalidad marrón oscura vive un momento de máxima expresión, como una alternativa favorecedora para los looks más casuales y desenfadados.

La sencillez viene pisando fuerte esta temperada. Sin embargo, no es la única tendencia. Entre tejidos bordados, calados y en crochet estampados y volantes de un sempiterno estilo boho chic, las telas lisas ofrecen un contrapunto especial con el que cubrir el amplio repertorio de las prendas de diario.

Conjuntos a dos piezas, un clásico que siempre vuelve

Hay cosas que nunca cambian por más que pase el tiempo. En verano, los conjuntos de dos piezas son un clásico al que siempre podemos echar mano, por su ligereza y comodidad a la hora de pensar qué ponernos. Además, entre el gusto por los helados y los paseos frente al mar, lo cierto es que esa estética relajada y con un toque hippie hace que sintamos plenamente el aire de las vacaciones, aunque no dejemos de trabajar.

Además, este tipo de prendas ofrecen mucho juego, ya que pueden presentarse con sendos contrastes entre la parte de arriba y la de abajo o de manera totalmente uniforme, como es el caso del ejemplo seleccionado: la idea perfecta para lucir en una tarde de 'terraceo' con las amigas o en un concierto.

Así es el conjunto a dos piezas de Zara

Conjunto de dos piezas en tonalidad marrón oscuro / Zara

Este verano los pantalones anchos y fluidos son un éxito asegurado. Por ese motivo, este conjunto resulta una gran alternativa para las que buscan comodidad y elegancia, sin perder el toque fresco de la temporada estival. Además, su color permite que lo podamos lucir a medida que se aproximen las noches más frescas de septiembre.

Top realizado en hilatura de cupro / Zara

Tanto el top como el pantalón, se encuentran confeccionados en hilatura de cupro, un proceso que emplea tejidos reciclados para contribuir a un concepto de la moda cada vez más sostenible. Asimismo, el top cuenta con un escote redondo ajustable gracias a una lazada y el pantalón, de tiro medio y con cintura ajustable, destaca por su pierna ancha y un sugerente acabado en aberturas laterales.

Referencia y precio del top: 9479/251/716 - 35,95€

Referencia y precio del pantalón: 9479/250/716 - 59,95€

Referencia y precio del cinturón: 1736/210/717 - 35,95€

Un cinturón de piel con bolsillos, ideal para disfrutar con la máxima comodidad

Cinturón fajín de piel / Zara

Finalmente, el toque final al conjunto se lo concede un cinturón fajín realizado en piel, con bolsillos en la solapa, cierre de botones y en color chocolate. Sin duda, es una apuesta original y cómoda para llevar a un concierto o un festival de música. Ligero y sencillo, otorga un cierto aire étnico al look que rompe un poco con la monotonía de la tendencia monocolor.

Para elevar un poco el nivel de este outfit podemos optar por complementos de tonalidades doradas, como unos pendientes XXL, un collar largo o unas pulseras que completen el estilo, dándole más carácter y potenciando la individualidad de cada una.