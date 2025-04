Encuentra tu look alternativo al traje de flamenca para ir a la Feria de Abril en este desfile de la Fundación Cajasol

Ir a la Feria de Abril no implica, necesariamente, tener que vestir de flamenca. Ni todas las mujeres tienen un vestido para cada día ni todos los días apetece enfundarse en el traje regional. Hay jornadas en las que llevar un look de inspiración flamenca puede ser la mejor opción, siempre y cuando se sigan una serie de consejos para acertar con el estilismo. No es lo mismo un look de inspiración flamenca para la noche del pescaíto que para almorzar en la Feria de Abril cualquier otra jornada. Por eso, la búsqueda del perfecto look alternativo al traje de flamenca se intensifica estos días, aunque hay veces que nos pueda costar algo de trabajo.

Tras dar a conocer las propuestas en moda flamenca en la pasarela We Love Flamenco, ahora la agencia de comunicación Go! Eventos organiza en la Fundación Cajasol el desfile Cajasol de moda, una pasarela en la que conocer algunas propuestas interesates para ir a la Feria de Abril con un look de inspiración. El desfile se celebra en el patio de la Fundación Cajasol (Plaza de San Francisco, 1) este miércoles 23 de abril a las 20:30. Para acudir al evento es imprescindible llevar invitación.

Las claves de un look de inspiración flamenca para ir a la Feria de Abril

A la hora de ir a la Feria de Abril con un estilismo de inspiración, es importante tener en cuenta algunos detalles clave para acertar con el estilismo. No sólo se trata de llevar prendas con lunares o volantes, sino saber darle al estilismo ese aire aflamencado tan inspirador.

Prendas de lunares : No es necesario que lleves un vestido de lunares, sino que añadas a tu look, de manera natural, algún elemento cn este estampado. Si llevas unos pantalones palazzo blanco, en lugar de apostar por un top básico negro, combínalos con unas blusa de gasa de lunares en blanco y negro.

: No es necesario que lleves un vestido de lunares, sino que añadas a tu look, de manera natural, algún elemento cn este estampado. Si llevas unos pantalones palazzo blanco, en lugar de apostar por un top básico negro, combínalos con unas blusa de gasa de lunares en blanco y negro. Detalles de volantes : No tiene que ser un vestido de volantes porque para eso ya está el traje de flamenca, más bien apuesta por añadir estos detalles a tu look de manera sutul. Una blusa con volantes en la zona del escote o las mangas, una falda con un volante en el bajo... Los detalles en flecos también son bien recibidos.

: No tiene que ser un vestido de volantes porque para eso ya está el traje de flamenca, más bien apuesta por añadir estos detalles a tu look de manera sutul. Una blusa con volantes en la zona del escote o las mangas, una falda con un volante en el bajo... Los detalles en flecos también son bien recibidos. Conjuntos en dos piezas : Los vestidos se llevan, pero siempre funcionan mejor los conjuntos en dos piezas, sobre todo, de pantalones y blusa o top. Tambiñen funcionan muy bien los monos, aunque no son recomendables si se va mucho al baño.

: Los vestidos se llevan, pero siempre funcionan mejor los conjuntos en dos piezas, sobre todo, de pantalones y blusa o top. Tambiñen funcionan muy bien los monos, aunque no son recomendables si se va mucho al baño. El trinomio de color : Puedes ir de cualquier color a la Feria de Abril, pero si quiere acertar (y no arriesgar demasiado=, apuesta proprendas en blanco, negro o rojo.

: Puedes ir de cualquier color a la Feria de Abril, pero si quiere acertar (y no arriesgar demasiado=, apuesta proprendas en blanco, negro o rojo. El mantón como complemento: Siempre puedes llevar una chaqueta (hay toreritas que son ideales), pero si quieres un estilismo sobresaliente, nada como ñadair un buen mantón de manila a tu look.

Estas son las firmas que participan en el desfile de looks de inspiración flamenca de la Fundación Cajasol

Son firmas más que conocidas en Sevilla (y fuera de ella) y ahora se reúnen en un único desfile para dar a conocer las propuestas de looks de inspiración para ir a a Feria de Abril sin vestir de flamenca.