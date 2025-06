Soy editora de moda y voy a comprar en las rebajas de Zara este conjunto de falda y top porque es el que más me pondré en verano.

Ya puedes quitar las alarmas del móvil porque las rebajas de Zara han comenzado y ya sabemos cuáles son las prendas que tienen descuentos y en cuánto se quedan. Nosotras ya teníamos preparado nuestro carrito con varios vestidos midi sueltecitios y cómodos porque, a pesar de las tendencias, son la prenda comodín del verano, pero después de ver cómo las prendas coordinadas siguen ocupando la mayoría de looks estilosos hemos preferido darle una vuelta a nuestras posibles compras.

Se llevan los conjuntos coordinados, sí, y ahora en las rebajas de verano es el momento perfecto para invertir en varios de ellos, pero estamos ya un poco aburridas del clásico look de pantalones y top. Está claro que, de entre todos los conjuntos dos piezas el que se componen de unos pantalones y un top (también vale un chaleco) es el más vistoso y el que más triunfa. Al menos hasta el momento.

Con las rebajas de Zara recién estrenadas y deseosas de darle una vuelta a nuestras comprar, hemos encontrado el conjunto dos piezas que, como editora de moda, considero que marca un antes y un después en los estilismos coordinados. Se trata de un look compuesto por una falda boho y un top con mucha personalidad y con todas las papeletas para convertirse en el que más me ponga este verano. Échale un vistazo y comprueba por ti misma por qué este conjunto de falda y top de Zara es uno de los que merece la pena comprar en rebajas.

Así es el conjunto de falda y top de Zara que cualquier editora de moda compraría en rebajas (y sin ellas)

Si pensabas que el look iba a estar compuesto por una falda larga, te equivocas. Era demasiado previsible que una falda de estilo boho fuera la protagonista de este look y hemos preferido darle un giro de guión. En este caso, hablamos de una falda en verisón mini con unos inteesantes volantes en uno de los laterales que hace que la falda sea mucho más favorecedora.

Esos volantes se extienden a uno de los laterales del top, que presenta un escote asimétrico. Ambas prendas son de uno de los colores más en tendencia del verano, junto con el amarillo mantequilla. Sí, se trata del rosa claro y esta vez no lo encontramos en versión lisa, sino que presenta un original estampado vegetal.

Conjunto de falda y top de Zara. / Zara

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el conjunto de falda y top de Zara tiene un precio rebajado de 12.99 euros, en el caso de la falda, y de 12.99 euros, en el caso del top.

Ref falda: 4770/163/620

Ref top: 4770/162/620

La versión vestido del conjunto dos piezas más irresistible

Si el concepto del look te ha entusiasmado, pero no eres muy de faldas, debes saber que también está la opción de vestido, aunque presenta algunas modificaciones. En lugar de presentar volantes en la falda o en una de las mangas, este vestido, también de escote asimétrico y cortito, cuenta con una manga abulonada que le da un toque muy elegante. Es bastante cortito, sí, pero con los complementos asdecuados podría ser un look perfecto para una boda de verano.

Vestido jacquard de Zara. / Zara

Disponible desde la talla XS hasta la XL, la version vestido del conjunto de Zara tiene un precio de 15.99 euros.

Ref: 4770/160/620

Otro conjunto de falda y top de Zara que una editora de moda no dejería pasar en rebajas

El concepto de falda y top te ha entusiasmado, pero el rosa no es un color que se encuentre entre tus favoritos. Tranquila, en las rebajas de Zara hay múltiples opciones que pueden servirte de inspiración. Como es el caso de este conjunto de falda y top con estampado étnico que se antoja perfecto para llevarlo con unas sandalias planas de tiras. Además del detalle del volante que cruza el top, lo que más nos gusta de este conjunto son los abalorios que cuelgan de los bajos de la falda.

Conjunto étnico de Zara. / Zara

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el conjunto de falda y top de Zara tiene un precio rebajado de 15.99 euros, en el caso de la falda, y de 15.99 euros, en el caso del top.

Ref falda: 2587/065/330

Ref top: 2587/064/330