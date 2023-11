El espectacular look de la venganza de Rocío Osorno en los Grammy Latinos en Sevilla

No ha podido ser. Rocío Osorno se sinceraba con sus seguidoras con respecto a su ruptura con Javier Lorenzana (aquel flechazo instantáneo con el que mantuvo en vilo a todo Instagram) y confirmaba la triste noticia para su corazón. Sin conocer los detalles de tal decisión ni saber el estado en el que ha quedado una posible amistad entre ambas partes, Rocío Osorno se ha marcado un espectacular look de la venganza al más puro estilo Lady Di en uno de los eventos paralelos de los Grammy Latinos que se celebran en Sevilla.

Al igual que hiciera la Princesa Diana en su momento, Rocío Osorno ha tirado de vestidazo para su primera aparición pública después de la confirmación y el resultado no puede ser más espectacular. En un favorecedor color cava (la tez morena de la influencer sevillana resalta todavía más con esta tonalidad), el vestido escogido por Rocío Osorno para ir al evento relacionado con los Grammy Latino es un flechazo absoluto al corazón.

Súper favorecida y espectacular, Rocío Osorno apostaba por este diseño ceñido, con escotazo de vértigo, espalda descubierta y cuello halter, en una noche muy especial para ella. Con su inconfundible melena ladeada y un maquillaje sutil con labios en borgoña (la tonalidad más en tendencia de la temporada), Rocío Osorno acaparaba todas las miradas y se convertía en protagonista por su look de impacto.

Así es el vestido de la 'venganza' de Rocío Osorno, low cost y made in Spain

"Os dejo fotos de anoche. Me atreví con este vestidazo que cuando lo pedí no me podía imaginar que quedase tan increíble. Imprescindible, cinta de doble cara por dentro, eso sí", escribía la influencer sevillana en su perfil de Instagram. Los comentarios a su post no se han hecho esperar, no hay seguidora o influencer que no le haga ver lo espectacular que estaba.

Ante la pregunta de muchas de sus seguidoras al respecto de la cinta de doble cara por dentro, la influencer se refiere a esa cinta especial que los vestidos con escotes tan vertiginosos necesitan llevar en su interior para pegar el vestido a la piel y que no se produzcan situaciones incómodas.

En definitiva, un estilismo espectacular con el que Rocío Osorno se marca un look de la venganza al más puro estilo Lady Di y se corona como una de las mejor vestidas para grandes eventos y fiestas importantes.

Si te ha gustado su vestido y tienes en mente marcarte un look de la venganza, o simplemente quieres lucir escotazo en alguna de tus próximas fiestas, debes saber que el vestido está disponible en Zara y que tiene un precio de 35,95 euros (ref. 8342/270).