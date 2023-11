Rocío Osorno confirma su ruptura con Javier Lorenzana: “Finalmente no ha podido ser”

La relación entre la diseñadora Rocío Osorno y el modelo Javier Lorenzana ha llegado a su fin menos de dos meses después de confirmarse, según ha dado a conocer la misma Osorno a través de sus redes sociales.

Rocío Osorno y Javier Lorenzana hacían pública su relación a comienzos de octubre, cuando la influencer publicó una acaramelada foto de los dos en una escapada a Portugal con la frase "Quién me iba a decir a mí esto" como pie de foto y un vídeo en el que se leía "Dos personas que se hacen reír, tienen derecho a todo". Sin embargo, como ella misma también daba a conocer a sus seguidores, la pareja ha decidido no continuar con esta relación amorosa.

Una ruptura y una reflexión

Rocío Osorno ha usado sus redes sociales para confirmar la noticia de la ruptura, concretamente Instagram donde tiene 425.000 seguidores. Lo hizo con una serie de historias en la red social en las que confirmaba ya no estaban juntos, pero que conocerse durante este tiempo "ha sido una experiencia increíble" aunque "finalmente no ha podido ser".

Rocio Osorno y su novio han roto, aquí sus explicaciones, parece que este 2023 no da tregua eh.... pic.twitter.com/yqJsCGUPWy — Cotilleo influencers (@CotilleoInflu) November 13, 2023

La diseñadora e influencer de 35 años aprovechaba también para reflexionar sobre el amor y las relaciones en la etapa adulta de la vida. "Supongo que conforme vamos creciendo y madurando, a priori puede parecer que las relaciones son fáciles pero tengo la gran convicción de que no es así", escribía. Añadía también la dificultad de cuadrar con la otra persona por las "responsabilidades, hábitos y costumbres" que se adquieren con la edad, pero sin dejar de animar a no tenerle miedo al amor: "el amor es bonito, el amor hay que vivirlo tengamos los años que tengamos y dure el tiempo que dure".

En su última story Osorno continuaba exponiendo su punto de vista: "no hay que considerarlo un fracaso porque os aseguro que no es así, para mí es mayor derrota haber podido vivir algo apasionante y no hacerlo por miedo a que salga mal". Terminaba sus publicaciones animando a sus seguidores a ser felices, ya que "eso es lo importante".