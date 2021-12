De Francia nos quedamos, entre otras muchas cosas, con París y el estilazo de las parisinas. Ellas tienen un don para vestirse y a nosotras nos encantaría marcarnos sus lookazos. No siguen modas y les da igual si el terciopelo negro es la tendencia absoluta o si en Navidad hay que fichar una camiseta negra de plumas. Ellas juegan en otra liga y tienen claro que lo que se pongan, terminará siendo tendencia. De hecho, fueron las primeras en hacer que una falda de punto rosa fuera una prenda para salir a la calle con estilo.

Aunque, de todos los looks de nuestras vecinas parisinas, hay uno que siempre nos llama la atención y que queremos copiar cada vez que tenemos ocasión. Ellas suelen llevar una irresistible falda en efecto piel, que no dudan en combinar con un jersey y una boina roja. Ése es uno de los looks más reconocibles de las parisinas y que ahora está al alcance de nuestra mano gracias a Lidl. Sí, a Lidl.

Ya nos ha sorprendido en anteriores ocasiones con prendas que son para morir de amor y a un precio súper económico, pero o de ahora nos tiene casi flotando en las nubes. Atenta. Lidl vende por 8 euros la falda efecto piel que triunfa en los looks de las parisinas. Si ya nos parece perfecto haber encontrado la falda efecto piel de las parisinas, saber que Lidl la vende por sólo 8 euros no parece la mayor fantasía del mundo mundial.

Sabemos que al haber mencionado que se trata de la falda efecto piel de los looks de las parisinas, tendrás claro de qué tipo de prenda estamos hablando, pero por si acaso te lo recordamos. En el caso de la falda de Lidl, se trata de una prenda de color negro, en versión mini y con el talle alto (el que más favorece del mundo mundial). Lo que más nos gusta de la falda de Lidl, además de que está confeccionada en polipiel para darle ese aspecto de efecto piel, es la botonadura en tonos plateados que tiene en el frontal y que le da un toque muy actual.

A un precio de 8 euros (7,99 para ser exactas), la falda efecto piel de Lidl sólo se puede comprar a través de su página web y con ella podremos tener ese look parisino que tanto nos gusta. La puede combinar, además de con el jersey y la boina roja, con unas botas de cordones y un abrigo largo negro. Pasearás por cualquier calle de tu barrio y te creerás que estás en París. Y, lo mejor de todo, sólo te habrás gastado 8 euros.

Así es la falda efecto piel de 8 euros de Lidl que llevan en París

La falda efecto piel de Lidl que llevan las parisinas está disponible desde la talla 38 hasta la 48 y tiene un precio de 7,99 euros.