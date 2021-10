El éxito de la falda pareo de Zara que hace tipazo, el nuevo bestseller de la temporada.

Todas las temporadas hay una prenda que se convierte en el bestseller de Zara. Todo parecía indicar que de nuevo sería su famosa y más vendida cazadora, pero nuestras alertas de estilo nos indican que no será la única. ¿Será su vestido de estampado psicodélico? ¿Será la nueva falda en animal print? Casi, pero no. El nuevo bestseller de Zara es una falda pareo que hace tipazo y en cuanto la veas vas a saber dónde reside el éxito de la prenda.

Este verano vimos la irrupción en nuestras firmas preferidas de un nuevo tipo de falda. A las faldas midi que tanto nos gustan se sumaban las faldas pareo, unas de las que mejores sientan del mundo mundial. Estábamos súper contentas con la llegada a nuestros armarios de esta prenda súper favorecedora, pero pensábamos que sería flor de un día, que sólo nos acompañaría durante este verano.

Nada nos puede hacer más felices que descubrir que las faldas pareos no sólo siguen estando súper en tendencia, sino que Zara apuesta por esta prenda para presentarnos un diseño irresistible y que hace tipazo. De ahí que sea el nuevo bestseller de la temporada.

Para que una prenda se convierta en todo un éxito de ventas sólo hacen falta dos cosas, que el boca a boca la encumbre a la gloria y que sea tan favorecedora que la compremos en masa. Eso último es lo que ocurre con la falda pareo de Zara, que hace un tipazo increíble y por eso es la más vendida de la firma. Con un largo midi (el más favorecedor de todos los largos), la falda pareo de Zara se presenta en un tejido de satén y un estampado que combina tonos camel, negros y blancos en líneas que se entrecruzan.

A diferencia de los diseños más veraniegos, la falda pareo de Zara que hace tipazo se anuda en la parte trasera, dejando todo el frontal despejado para conseguir un efecto estilizador brutal. A pesar de que se anude en la espalda, este nuevo bestseller de Zara se cruza en la parte delantera, dejando una apertura lateral que le da un punto muy sofisticado a la falda pareo.

Además de por su corte, el estampado de la falda pareo de Zara hace que la prenda sea súper favorecedora y ponible con infinitos looks de otoño (también de invierno). Con una blusa negra con un jersey.. Cualquier prenda es perfectamente combinable con esta falda pareo de Zara que hace tipazo y es el nuevo bestseller de la temporada. ¿Todavía no te has dado cuenta de dónde reside el éxito de esta falda pareo? Sigue leyendo y descubre cómo es el nuevo bestseller de la temporada de Zara.

Así es la falda pareo de Zara que hace tipazo y es un bestseller

Disponible desde la talla XS hasta la XXL, la falda pareo de Zara que hace tipazo tiene un precio de 29,95 euros.