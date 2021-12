Cinco ideas para hacer un árbol de Navidad con materiales reciclados para una decoración sostenible

Eres una friki de la Navidad y no hay día que pase que no se te ocurra una idea nueva. Tranquila, nos pasa lo mismo. Por eso, después de haber llevado a cabo todas las manualidades de Navidad, haber apostado por las claves de Navidad con las que acertar más originales y tener ya puesta la mente en la decoración de la mesa, no lo podemos evitar, queremos más.

Sabemos que el árbol de Navidad se ha convertido en el eje vertebrador sobre el que se cimenta la decoración de Navidad, por eso nos hemos quedado con las ganas de hacer uno un poco más artesanal y sostenible. Como a la Navidad todavía le queda mucho, aún estamos a tiempo de llevar a cabo algunas de las cinco ideas para un hacer un árbol de Navidad con materiales reciclados para una decoración sostenible.

Estas propuestas se antojan perfectas para aquellas que son amantes incorregibles de la Navidad, para las más creativas y para las que apuestan por una decoración sostenible y en equilibrio con el medioambiente. Es el momento de sacar el lado creativo y darle el último toque a la decoración de casa con estas ideas para hacer un árbol de Navidad con materiales reciclados.

Árbol de Navidad hecho con troncos

Puede que sea la propuesta de árbol de Navidad más sencilla, pero es la mejor forma de implicar en la decoración de casa a los niños. Sólo necesitamos algunas ramas o troncos, cuerda y cualquier muñeco o adorno que ya tengamos por casa. Lo bueno de esta manualidad de Navidad es que podemos emplear en ella varios momentos y así tener a los niños entretenidos. Un día podemos ir al campo o al parque a por las ramitas y otro día lo dedicamos a montar el árbol, que puede ser tan grande como deseemos.

A la hora de hacerlo, es recomendable colocar las ramas de menos tamaño en la parte superior para ir aumentando a medida que se va descendiendo. Es preferible colocar las ramitas sobre una superficie sólida y ahí mismo proceder a atar con la cuerda las ramas. Sobre ella podemos colocar cualquier muñequito de esos que acumulamos Navidad tras Navidad y nunca sabemos dónde colocar.

Árbol de Navidad hecho con cartones de huevos

La propuesta más divertida, aunque requiere que hayamos tenido algo de previsión y hayamos almacenado cartones de huevos (siempre podemos ir al supermercado y pedir aquellos que vayan a tirar o movilizar a toda la familia). En el caso de no contar con cartones de huevos ni tener la posibilidad de conseguirlos, podemos sustituirlos por cartones de leche o zumo o cualquier otro elemento que vayamos a reciclar y tenga una forma más o menos rectangular.

A la hora de hacer nuestro árbol de Navidad con cartones (los niños, en el caso de tenerlos, estarán encantados) recomendamos pintarlos previamente y esperar a que se sequen. De esta forma será mucho más fácil manipularlos y nos dará muchas más opciones de decoración. Al igual que en la anterior propuesta, este árbol de Navidad puede ser tan grande como deseemos. A la hora de decorarlo recomendamos apostar por elementos llamativos, ya sean piñas pintadas y llenas de purpurina, chapas de botellas pintadas o bolas de lana hechas por nosotras mismas.

Árbol de Navidad con telas

Un árbol de Navidad con materiales reciclados, pero para el que se necesita muy poco tiempo. ¿Quién no tiene retales por casa? Haz acopio de todos los trocitos de tela que tengas repartidos por casa o incluso utiliza esa camisa que ya está hecha jirones para hacer el árbol de Navidad más original. Sólo necesitas trocitos de tela cuadrados, que colocarás superpuestos con la esquina inferior doblada.

Al ser un árbol de tamaño reducido y una manualidad, en realidad, bastante minimalista, siempre podemos hacer varios modelos y colocarlos por distintos lugares de la casa. El patchwork ha llegado a la decoración del árbol de Navidad.

Árbol de Navidad con palés

El árbol de Navidad más complejo y apto para las más manitas. Necesitaríamos un palé o un panel de madera de esos de los que la gente se deshace (no entendemos por qué, con la de posibilidades decorativas que tienen) y tener mucha mano y paciencia. Deberás cortar el palé o panel con una sierra para que tenga la forma de árbol y, una vez conseguido, todo será coser y cantar.

Puedes pintar la madera para que tenga el característico color verde, pero ahora que la decoración rústica está tan de moda, creemos que es mejor que dejes tu árbol de Navidad en color madera. A la hora de decorarlo deja volar tu imaginación, que este árbol de Navidad con materiales reciclados lo acepta casi todo.

Árbol de Navidad con piñas

Más que un árbol de Navidad, podríamos hablar de árboles de Navidad que hacen las veces de centro de mesa. No nos importa, el resultado es ideal. Al igual que con la primera propuesta, sólo tienes que ir al campo y coger tantas piñas como desees. Luego las puedes pintar, esparcir purpurina sobre ellas, colocar bolitas... El horizonte es tu imaginación, no te pongas límites y márcate la mejor decoración con materiales reciclados de esta Navidad.