Zara, Mango y Stradivarius tienen el look con el que triunfar en los festivales de verano.

El verano es el tiempo de los festivales. Aunque no necesariamente todos ocurren en esta estación. La primavera también nos ha dejado algunos de estos macroconciertos, de los que llevábamos huérfanas tanto tiempo, y hemos aprovechado esa previa para observar cómo las influencers que arrasan en Instagram han utilizado los vestidos más en tendencia del verano para marcarse los mejores lookazos. Aunque ellas no son la única fuente de inspiración para encontrar el look con el que triunfar en los festivales de verano.

Recién descubiertas y absolutamente ideales, las camisetas con volantes son la prenda estrella para combinarla con unos shorts en cualquiera de los festivales a los que acudas este verano, pero no es la única prenda ni resume lo que es un perfecto look de festival.

Hayas ido de festival o no, estamos seguras de que en tu imaginación está ese look típico de este tipo de eventos. Shorts, flecos, crochet, sombrero... Así se compone el look definitivo con el que triunfar en un festival y lo puedes encontrar en Zara, Mango y Lefties.

Para facilitarte un poco la búsqueda del look para ir de festival hemos selección de manera individual cada una de las prendas de Zara, Mango y Stradivarius para que puedas conseguir el look sin mucho esfuerzo. A diferencia de la primavera, el verano cuenta con temperaturas mucho más altas, por lo que una de las piezas básicas e imprescindibles de ese look de festival hemos decidido cambiarla por otra igual de molona.

Sí, como habrás podido imaginar, las botas tipo cowboy han sido eliminadas del look con el que triunfar en un festival y aunque las que hemos encontrado en Zara, Mango y Stradivarius nos parecía ideales, consideramos que es mejor que apuestes por unas zapatillas deportivas.

Si quieres triunfar con tu look en todos los festivales o conciertos que tengas este verano, echa un vistazo a las prendas que hemos seleccionado en Zara, Mango y Stradivarius para ello.

Top de crochet y flecos de Zara un look de festival

Disponible desde la talla S hasta la X, el top de punto y flecos de Zara para un look con el que triunfar en un festival tiene un precio de 35,95 euros.

Shorts vaqueros de Stradivarius para un look de festival

Disponible desde la talla 32 hasta la 44, los shorts vaqueros de Stradivarius para un look de festival tienen un precio de 22,99 euros.

Bolso de flecos de Zara para un look de festival

El precio del bolso de flecos de Zara para un look de festival tiene un precio de 35,95 euros.

Sombrero de paja de Mango para un look de festival

El sobrero de paja de Mango para un look de festival tiene un precio de 25,99 euros.

Collar étnico de Mango para un look de festival

El collar étnico de Mango para un look de festival tiene un precio de 15,99 euros.