Animal print: Cómo llevar el estampado de leopardo en los looks en tendencia del otoño 2021.

Cuando todo parecía indicar que el estampado efecto mármol se convertiría en el único print posible pare este otoño 2021, llega Zara y lanza una colección en animal print para recordarnos que el estampado de leopardo es el verdadero rey de todas las temporadas. Es cierto que ya lo habíamos visto aparecer en algunos originales jerséis en animal print, pero hasta ahora no nos hemos dado cuenta de que, a pesar del tiempo que pase, el estampado de leopardo siempre será el animal print por excelencia más en tendencia.

Súper versátil y atemporal, el estampado de leopardo (que es el animal print que siempre triunfa, más que el de tigre, cebra o jirafa) está muy presente en los looks más actuales (sobre todo en la falda animal print más popular de Instagram), pero hay que tener en cuenta algunos aspectos clave para apostar por este print en los looks más en tendencia del otoño 2021.

En ese sentido, hemos seleccionado varias propuestas de estilo en animal print para ver cómo llevar el estampado de leopardo en los looks más en tendencia del otoño 2021.

A pesar de que el abrigo con estampado de leopardo parece ser la prenda con este print que más triunfa, hay otras propuestas de estilo súper en tendencia y con las que llevar el animal print de la forma más actual.

Look con abrigo en animal print, vaqueros y botines rojos

Ya hemos dicho que el abrigo con estampado de leopardo es un básico que todas las firmas han incluido en sus nuevas colecciones esta temporada. Como es una prenda clásica, para estar súper en tendencia este otoño 2021 recomendamos ir un paso más allá y combinarla con unos botines rojos para darle un toque diferente al outfit.

Look con abrigo en animal print, vaqueros y sudadera amarilla

Si el abrigo en animal print es un básico de este otoño, la sudadera no se queda atrás, por eso esta combinación nos parece la tendencia más in del otoño. Sabemos que la sudadera verde te ha conquistado y que la has fichado en varios modelos, pero te recomendamos que apuestes por una en amarillo o blanco para ir en una línea cromática similar a la del outfit y no pecar de excesiva.

Look con falda en animal print, jersey camel y mocasines

Empieza la batería de looks con nuestra prenda favorita (y creemos que la de la mayoría de mujeres que apuestan por el animal print). Como habrás imaginado, se trata de una falda con estampado de leopardo que, obviamente, recomendaremos llevar de tres formas diferentes y que se adaptan a diversos estilos. La primera de ellas es ésta de Olivia Palermo que, además e apostar por el animal print, tira de unos mocasines para una versión muy en tendencia del outfit, pero algo más lady.

Look con falda en animal print y jersey rojo

Si ya habíamos combinado el animal print con unas botitas rojas, ¿por qué no hacerlo con un jersey de este color? Además de resultar rompedora y súper en tendencia, esta propuesta de look es de lo más calentita. Eso sí, no hagas como la chica que la luce y renuncia a un look con sandalias para ponerte unos botines, unas botas altas o incluso unas zapatillas deportivas.

Look con falda en animal print, zapatillas deportivas y blazer

El look de las que apostamos por la comodidad, pero no queremos renunciar al estilo. Combina tu falda en animal print con una buena blazer de color negro (bendito fondo de armario) y unas zapatillas y tendrás el look más en tendencia del otoño 2021.

Look con jersey en animal print y pantalones negros

Un clásico, aunque este otoño 2021 el jersey en animal print se combina con unos pantalones negros con efecto desgastado. Las manoletinas con la puntera negra también vuelven a estar súper en tendencia esta temporada, por lo que, si no eres demasiado friolera, puedes rematar tu look en animal print con una de ellas.