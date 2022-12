La verdadera musa de 'Emily in Paris' y sus looks más inspiradores

Quedan pocos días para que se estrene la tercera temporada de Emily in Paris, una de las ficciones más esperadas de Netflix, y no se nos ocurre mejor ocasión que ésta para analizar algunas de las propuestas de sus looks más inspiradores. La serie de Netflix, que ha resultado ser más interesante por los looks que por la trama, nos ha dejado estilismos realmente inspiradores y que ya son un must en el street style. Lily Collins (la actriz que interpreta a Emily) rescató las boinas rojas de los armarios más olvidados e hizo del color la máxima expresión de la elegancia, pero no es en ella en quien nos fijamos a la hora de encontrar los looks más en tendencia.

El diseño del vestuario de la serie, obra de la diseñadora Marylin Fitoussi, nos dejó claro en la segunda temporada de la serie que había que marcar unas líneas muy claras que definiesen al personaje y todo el contexto y el mundo en el que se mueve. Fitoussi apostó por looks en los que colaboraron algunas de las firmas más icónicas y reputadas. Casas como Balmain, Rover Vivier, y Christian Louboutin firmaron algunos de los looks más icónicos de la protagonista de la serie. También destacó la participación de otras firmas no tan conocidas, pero igual de emblemáticas en los looks de Emily in París, como la firma de calzado británica Terry de Havilland.

A las puertas del estreno de la tercera temporada, analizamos algunos de los looks más icónicos de la ficción de Netflix con los que podrás tus propios outfits para cualquier evento, sobre todo ahora que se suceden los almuerzos y cenas. ¿Preparada para encontrar la inspiración que necesitas en Emily in París?

El verdadero icono de estilo de 'Emily in Paris'

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Emily in Paris Outfits (@emilyinparisoutfits)

Camille, interpretada por Camille Razta, es el verdadero icono de estilo en la serie y sus looks atractivos y elegantes poco o nada tienen que envidiarle a los de la propia Lilly Collins, cuyo personaje ha pasado a la historia por sus cejas XXL, las boinas de estilo francés y el uso indiscriminado de los colores más atrevidos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Emily in Paris Outfits (@emilyinparisoutfits)

Uno de nuestros looks preferidos y que puedes usar, sin duda, en tu día a día, es la combinación de blanco y negro, dos colores estilosos que sientan bien a todo tipo de cuerpo y que, según se observa en la ficción de Netflix y en el propio street style, se ha convertido en un referente para las chicas más lujosas y elegantes. La chaqueta destaca por sus cuatro botones dorados, es lo que llama la atención, además las mangas de la chaqueta con dos tiras negras simples le daría el toque característico, viene de la firma Balmain.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Emily in Paris Outfits (@emilyinparisoutfits)

Los pantalones son básicos, pero con un estilo bombacho y estirable para ajustarlo a la cintura de cada una. Su bolso no es cómo uno cualquiera, es admirado por ser de paja negra, como los que cogemos para recoger los huevos de gallinas.